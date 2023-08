MONIN: widzimy potencjał na zwiększenie obrotów w Polsce (WYWIAD)

Wyzwania dostawców HoReCa

Obecnie biznes musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami jak inflacja i rosnące koszty niemalże na każdym etapie prowadzenia biznesu. Jak to wpływa na działalność marki MONIN?

Galopująca inflacja, wzrost kosztów obsługi firm oraz transportu spowodowała obniżenie dochodowości wielu firm oraz zmniejszenie ich konkurencyjności. Nasza firma, nauczona wcześniejszymi doświadczeniami z pandemii, zweryfikowała już dawno swój model biznesowy, stawiając na dywersyfikację projektów i usług. Taki system pozwala na płynne przechodzenie z obszarów zagrożonych na te bardziej obiecujące, skupiając energie i środki tylko w dobrym kierunku. Reprezentując markę MONIN, nadal widzimy potencjał na zwiększenie obrotów w Polsce, choć niektóre kanały sprzedaży uległy stagnacji, a klient docelowy zaczyna unikać produktów delikatesowych. Temat wzrostu kosztów zakupu szkła oraz cukru znacząco przełożył się na podwyżki cen, co jest bardzo wrażliwym elementem podczas podejmowania decyzji o zakupie.

Co jest obecnie kluczowe w budowaniu oferty marki?

Nawiązując do naszej sprawdzonej strategii, sprzedaż produktów MONIN i Vitamix jest oparta na konceptach i okazjach wplecionych w całoroczny kalendarz. Popularyzujemy sposoby podawania kaw, herbat, lemoniad, koktajli na zimno i gorąco cały rok. Wprowadzamy z MONIN nowe smaki typu Puree Jabuticaba lub polepszamy już istniejące jak puree rabarbar. Dodatkowo promujemy naturalne źródło pochodzenia naszych produktów, od koloru i barwy, do smaku i zapachu.

Mówiąc o gastronomii, chciałbym zwrócić uwagę na stacje paliw, które nie są już tylko miejscem do tankowania samochodów, a coraz częściej stają się miejscem, do którego ludzie celowo przyjeżdżają, żeby zjeść. Jak Pan ocenia to zjawisko?

Tak jak w przypadku pandemii jednym z bardziej bezpiecznych i odpornych na kryzys kanałów są stacje benzynowe. Ich formuła, dostępność paliwa oraz oferta gastronomiczna pozwalają na spędzenie mile czasu oraz bezpieczne, smaczne konsumowanie. Stacje ewaluują i zmieniają swój styl, asortyment, a w wielu przypadkach jest to miejsce pierwszej potrzeby i uzupełnienia zapasów. Miejsce spotkań towarzyskich i biznesowych, gdzie coraz większą rolę odgrywa smaczna apetyczna oferta oraz miejsce do odpoczynku.

Oferta MONIN dla gastronomii

Mówiąc o stacjach paliw oraz innych konceptach gastronomicznych, jakie produkty z portfolio MONIN pojawiły się na rynku w ciągu ostatniego roku?

Oferta MONIN jest znakomitym uzupełnieniem i dopełnieniem smakowym wielu kategorii żywieniowych. Na śniadania oferujemy puree owocowe cytrusowe (yuzu, czerwony grapefruit, mandarynka czy lime ) połączone z jogurtem i granolą. Do kawy zaproponowaliśmy syrop Spice Berry czy Winter Spice do herbaty/grzańca bezalkoholowego. Wprowadziliśmy czerwony pisak do malowania wzorów i napisów na piance cappuccino lub latte, a naturalne syropy cukrowe (agava, muscavado i brown sugar) świetnie pasują do koktajli i kaw. Gęste sosy jak słony karmel, karmel oraz czekolada czarna i biała znajdują zastosowanie do dekoracji szklanek do kawy oraz są znakomite jako polewa do naleśników, gofrów i lodów. Dodam, że każdy nasz produkt jest najwyższej jakości i posiada długi termin przydatności, co pozwala na dobrą kontrolę oraz wykorzystanie ich efektywności w aplikacjach.

Dziękuję za rozmowę.