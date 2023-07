Opłaty za rezerwację stolika i niepojawienie się gości. Czy trend trafi do Polski?

W Wielkiej Brtanii opłaty za niepojawienie się w restauracji są pobierane z kart debetowych bądź kredytowych, które są wymagane podczas rezerwacji.

Wśród głównych przyczyn wprowadzenia w Wielkiej Brytanii opłaty za rezerwację i niepojawienie się gości w restauracji są uproszczony poprzez aplikacje proces rezerwacji i odwołania rezerwacji stolika oraz straty jakie ponoszą restauratorzy. Opłaty te są pobierane z kart debetowych bądź kredytowych, które są wymagane podczas rezerwacji. Jak poinformował theguardian.com, jeżeli anulujesz rezerwację zbyt późno bądź nie przyjdziesz na umówioną godzinę, zostaniesz obciążony opłatą.

Jak tłumaczą brytyjscy restauratorzy, zbyt późne anulowanie rezerwacji stolika wiąże się z problemem "odsprzedaży stołu", a co za tym idzie kosztami poniesionymi na zamówienie jedzenia czy zaplanowaniem personelu. Szefowie restauracji porównują rezerwację stolika i opłatę w przypadku niepojawienia się w restauracji do wykupienia biletów na koncert czy do teatru, które również w takiej sytuacji przepadają.

Czy restauracje w Polsce mogą pobierać opłaty za rezerwacje stolika?

Jak podkreślił w rozmowie z portalem horecatrends.pl restaurator, laureat pierwszego miejsca w rankingu "50 najlepszych restauratorów w Polsce" - Daniel Pawełek, na tę chwilę w Polsce rozwiązania prawne nie pozwalają na takie praktyki.

- Problem rezerwacji stolika i niepojawienia się w lokalu jest niewątpliwie zmorą wielu restauratorów na całym świecie. Dlatego uważam, że rozwiązania wprowadzone w Wielkiej Brytanii są jakimś wyjściem z sytuacji. Świadomość pobrania przez restauracje opłaty, o której rozmawiamy, niewątpliwie wpłynęłyby na decyzje klientów, którzy rezerwację stolika traktowaliby bardziej zobowiązująco.

Jak ocenił Daniel Pawełek, wprowadzenie takiej opłaty jest słusznym kierunkiem, szczególnie w małych, oddalonych od centrum miasta restauracjach, które cieszą się dużym obłożeniem.

- Wypełnienie w takich lokalach wolnego stołu gośćmi "z ulicy" nie jest takie proste. Dlatego dobrym rozwiązaniem przy rezerwacji na większą liczbę gości jest pobieranie przez lokale kaucji, która jest odliczana od rachunku końcowego. Rozwiązanie to jest namiastką, która chociaż w minimalny sposób nas zabezpiecza, a klientów bardziej zobowiązuje – dodał restaurator.

Czy w Polsce zostaną wprowadzone opłaty za rezerwację stolika?

Artur Jarczyński, laureat trzeciego miejsca w tegorocznym plebiscycie "50 najlepszych restauratorów w Polsce", restaurator prowadzący wiele restauracji w Warszawie, Krakowie i Katowicach, zwraca uwagę, iż rezerwacja stolika w restauracji jest formą umowy handlowej, z której niewywiązanie się powinno nieść jakiekolwiek konsekwencje.

- W restauracjach, które prowadzę nie pobieramy powyższych opłat, jednak podróżując po świecie coraz częściej spotykam się z taką formą zabezpieczenia przez restauracje. Na tę chwilę w Polsce nie obserwowałem potrzeby wprowadzenia takich rozwiązań, jednak na pewno coś się w tej kwestii zmieni.

Jak dodał Artur Jarczyński, pobieranie takich opłat jest trendem ogólnoświatowym, które można porównać do zakupu biletów lotniczych i strat, które ponoszą wówczas klienci.

- Zgadzam się z nim (red. trendem ogólnoświatowym), ponieważ wprowadzenie takich opłat jest jakąkolwiek formą zabezpieczenia dla restauracji, które niejednokrotnie ponoszą wysokie koszty utrzymania i przygotowania do przyjęcia gości.

Przemysław Woźny Szef kuchni i restauracji Searcle Gdynia

Swoje zdanie w tym temacie wyraził również Przemysław Woźny, szef kuchni i restauracji Searcle w Gdynii. Jak zaznaczył, w restauracji którą prowadzi dotychczas nie były stosowane takie opłaty i na tę chwilę nie są brane pod uwagę.

Każdy klient restauracji jest na wagę złota

- Oczywiście niestawienie się klienta w dniu rezerwacji w jakiś sposób utrudnia organizację pracy w kuchni, przygotowanie odpowiednio mise en place. Ale uważam, że pracując w usługach gastronomicznych/hotelarskich ryzyko niedotarcia klientów do restauracji istnieje i należy brać je pod uwagę. W obecnych czasach każdy klient jest na wagę złota, dlatego niezwykle ważna jest elastyczność z naszej strony – dodał Przemysław Woźny.