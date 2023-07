Pracodawca skserował mój dowód osobisty. Czy złamał prawo?

Jaka kara grozi pracodawcom za kserowanie dowodu osobistego pracownika?

Zgodnie z ustawą o dokumentach publicznych, która weszła w życie w 2019 r., art. 58: „Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

W powyższej ustawie znajduje się art. 6, zgodnie z którym wspomnianą repliką nie jest kserokopia lub wydruk komputerowy dokumentu, wykonany do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych. Prawa pracodawców w tym zakresie reguluje kodeks pracy, dokładnie art. 22.

Jakich danych osobowych od osoby ubiegającej się o pracę/ pracowników mogą żądać pracodawcy?

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika takich danych jak

imię (imiona) i nazwisko,

datę urodzenia,

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,

wykształcenie,

kwalifikacje zawodowe,

przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Co istotne, prawodawca nie przewidział tu danych osobowych w postaci numeru dowodu osobistego. Oznacza to, że pracownik nie jest zobowiązany do okazania numeru dowodu osobistego, a w związku z tym pracodawca nie ma prawa do kserowania dowodu. Czy jest jednak jakiś wyjątek, który umożliwia pracodawcy żądanie numeru dowodu osobistego od osoby ubiegającej się o pracę bądź pracownika?

Adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

- Świadomość prawna pracodawców jest coraz większa, ale audytując akta osobowe pracowników u klientów spotykam się praktyką polegającą na kserowaniu dowodu osobistego. Pomimo faktu, że przechwycenie danych z dowodu osobistego może być brzemienne w skutkach, to jednak samo kserowanie dowodów osobistych nie jest szczególnie karane. Nie spotkałem się wyrokiem sądu, który miałby zapaść w tego typu sprawie. Zwykle po skardze do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pracodawca zostanie upomniany i poproszony o zaniechanie tej praktyki, a także zniszczenie posiadanych kser dowodu – powiedział adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy.

W jakim przypadku pracodawca może żądać podania numeru dowodu osobistego?

Prawo przewiduje możliwość żądania przez pracodawcę podania numeru dowodu osobistego, w sytuacji nie posiadania przez osobę ubiegającą się o pracę czy pracownika numeru pesel. Co istotne, pracodawcy mają prawo jedynie do udokumentowania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Oznacza to, że m.in. właściciele hoteli, restauracji czy kawiarni mają jedynie prawo do żądania okazania, a nie kserowania dowodu osobistego.

Czy przepisy dotyczące prawa pracodawców do żądania danych osobowych pracowników są takie same w przypadku paszportu? Czy przepisy te dotyczą również obcokrajowców pracujących w Polsce?

- Nie ma przepisu, który mówi: Zabrania się kserowania dowodów osobistych, zabrania się kserowania paszportów. Ten zakaz wynika z przepisów RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), które – ogólnie rzecz biorąc – zakazuje przetwarzania (czyli również posiadania) danych osobowych, których pracodawca nie potrzebuje, albo nie są one wymagane np. przez niektóre przepisy prawa. Wynika to z zasady minimalizacji danych osobowych, czyli nakazu ograniczania posiadanych danych tylko do tych potrzebnych i jednocześnie zakaz przetwarzania danych osobowych na zapas. W przypadku dowodu osobistego i paszportu najprostszą formą takich właśnie danych osobowych jest zdjęcie (wizerunek pracownika). W „starych” dowodach osobistych może to być adres zamieszkania, albowiem obecnie pracodawca może posiadać jedynie adres korespondencyjny pracownika, a nie jego adres zamieszkania – dodał adw. Iwo Klisz.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Co ważne, udostępnienie pracodawcy danych osobowych przez osobę ubiegającą się o pracę i pracownika następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Jak dodał adw. Iwo Klisz, inną ważną zasadą wynikającą z RODO jest zasada rozliczalności.

- Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe i objęty zakresem działania RODO musi być w stanie udowodnić m.in. legalność przetwarzania danych osobowych. W przypadku, kiedy możliwość ta wynika np. ze zgody pracownika, to pracodawca musi mieć możliwości, żeby udowodnić, że rzeczywiście pracownik taką zgodę wyraził. Najprostszy sposób, to posiadanie pisemnego oświadczenia pracownika – zapewnił adw. Iwo Klisz.

Kto może kserować dowód osobisty?

To, jakie instytucje mogą kserować nasz dowód osobisty, reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 2018 r. Jak wynika z niej, prawo do tego rodzaju utrwalenia naszych danych osobowych mają m.in. banki, instytucje finansowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne, domy maklerskie, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami.