Sklepy stawiają na kawę z ekspresu. Czy branża retail jest zagrożeniem dla kawiarni?

Jak ocenia Pan obecną sytuacją na rynku kawiarni w Polsce?

W ostatnim czasie ze względu na pandemię i wojnę ten rynek zmienił się bardzo diametralnie. Trudno określić, w którą stronę to idzie. Widzimy pewne spowolnienie rynku, aczkolwiek część naszej oferty przesuwa się do nieco innych sektorów. Do tej pory kawa głównie była w domu, w kawiarni ewentualnie na stacjach paliw, natomiast w tym momencie coraz mocniejszy trend widzimy, że to zmierza w stronę sklepu, w stronę retail’u.

Jaki sprzęt wybrać do kawiarni?

Jeśli chcemy zacząć swoją przygodę z gastronomią i otworzyć lokal, w którym będziemy serwować kawę, na co na co warto postawić na samym początku?

Przede wszystkim na dobre urządzenia i odpowiednią kawę. Ważne, żeby kawa była świeżo palona. To jest kluczowy element, który daje nam wartość dodaną w porównaniu do kaw przemysłowych.

Jeśli chodzi o sprzęt, musimy dobrać odpowiednie urządzenie do odpowiedniego miejsca. Zupełnie inny ekspres wstawimy do klasycznej kawiarni, gdzie klienci przychodzą poczuć jej klimat, spotkać się z baristą. A zupełnie inne urządzenie trafi do miejsca typu: piekarnia, sklep, stacja paliw, gdzie nie mamy wyspecjalizowanych baristów, którzy potrafią zaparzyć kawę, a jednak chcemy utrzymać pewien poziom, a kawa zawsze musi być powtarzalna, dlatego stawiamy w takim miejscu na ekspres automatyczny.

Kawa już nie tylko w kawiarni. Które sektory z kawą w ofercie rozwijają się najlepiej?

Czy możemy wskazać te sektory, które w tym momencie, jeśli chodzi o ekspresy, rozwijają się najbardziej?

Wydaje mi się, że w tym momencie zupełnie nowym sektorem dla naszej branży jest, tak jak wspomniałem, sektor sklepów spożywczych. Pewni klienci pokazali, że można zrobić tam pewne ruchy związane z gastronomią, z kawą i z jedzeniem. Coraz więcej klientów idzie w tę stronę i chcę mieć u siebie swój ekspres, swoje urządzenia, rozszerzyć ofertę sklepu o tę część gastronomiczną i część kawową, żeby mieć kawę praktycznie na każdym rogu.

Które rodzaje ekspresów są obecnie najczęściej wybierane przez klientów Państwa firmy?

Wydaje mi się, że w tym momencie klienci najczęściej zwracają uwagę na ekspresy automatyczne ze względu na to, że są proste w obsłudze i przy braku pracowników do pracy w części sektora, oczywiście nie mówię, że tak jest wszędzie, ale jednak coraz częściej słyszymy o tym, że tych ludzi nam brakuje i urządzenia mają być jak najprostsze w obsłudze. Dlatego wybór pada na ekspresy WMF, automatyczne, z automatycznymi systemami czyszczeń itd. Bardzo fajną funkcją jest system auto clean, który jest nowością w naszej ofercie. Nie wymaga on od pracowników żadnej ingerencji. Ekspres myje się w stu procentach sam.

Dziękuję za rozmowę.