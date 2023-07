Subskrypcje: Hit czy kit? "Na końcu chodzi o to, żeby kasyno wygrało"

Digitalizacja: Nowe możliwości

Jak mówi horecantrends.pl Tomek Woźniak, Co-Founder Choice QR, Lunchspot, digitalizacja jest już powszechnie obecna na rynku gastronomicznym. Daje nowe możliwości sprzedaży restauratorom, hotelom i firmom cateringowym.

Dziś każdy jest w biznesie technologicznym. Nie ma żadnego biznesu, który by w nim nie był. Tak samo cyfryzacja gastronomii jest na wszystkich płaszczyznach: począwszy od komunikacji do klienta (zaproszenie go do restauracji), wejścia do restauracji, aż na sam koniec po kuchnię, która kiedyś nie była specjalnie zdigitalizowana, a dziś jest już dużo rozwiązań.

Subskrypcje: Rozwój usług

Na rynku gastronomicznym coraz częściej pojawiają się też subskrypcje.

- Subskrypcja jest efektem technologii i współpracy z biznesem. Mamy ją powszechnie w wielu różnych miejscach, jak aplikacje, muzyka, telewizja. Jesteśmy przyzwyczajeni, że płacimy i możemy zrezygnować w dowolnym czasie. Wcześniej subskrypcje też mieliśmy, tylko w sposób tradycyjny (umowa, abonament i co miesiąc płacę). Zwykle było to obwarowane tym, że po podpisaniu umowy trzeba było być rok/ dwa/ trzy. Subskrypcje przyzwyczajają nas do tego, że w każdym momencie możemy zrezygnować. Bariera wejścia jest bardzo niska. To też powoduje, że biznes musi się starać o klienta. Jak przestanie się starać, to klient zrezygnuje w przyszłym miesiącu, a nie za osiem czy dziesięć miesięcy, bo jest zobowiązany kontraktem - tłumaczy Tomek Wożniak.

W gastronomii mamy już subskrypcje na kawę czy hot dogi, czyli na proste, powtarzalne produkty. Takie usługi oferują przede wszystkim duże sieci, ponieważ produkt w takim wariancie subskrypcji musi być ogólnodostępny. Mamy też w ramach różnych klubów subskrypcje na alkohole (np. wina), cygara czy kawy. Te dwa modele istotnie się różnią

Subskrypcje można skategoryzować w dwóch kategoriach. Jedno to danie dostępu do oferty, do której nie ma nikt dostępu na co dzień, czyli staję się elitarnym subskrybentem. Druga opcja powoduje, że oszczędzam pieniądze. Nie można mylić jednej opcji z drugą - nie zawsze subskrypcja znaczy "taniej".

Subskrypcje: Hit czy kit?

Tomka Wożniaka spytaliśmy, że rynek subskrypcji będzie dynamicznie rósł.

- Jak pomysły są w modelu zalążkowym, to różne firmy testują w różnych modelach. Od razy rusza za tym marketing. Mamy lody w subskrypcji. To jest zawsze nośne. Powoduje, że marka (często niskim kosztem) może się wypromować. Jakby restauracja w Białymstoku powiedziała, że dostarcza dronem (chociaż dostarczyła jedno czy dwa zamówienia), to w bardzo łatwy sposób się wypromuje. Tak samo jest z nowościami typu subskrypcje. One nie są tak bardzo popularne, ale już wiemy, że kilka marek zabłysnęło w mediach. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie - komentuje.

Co-Founder Choice QR dodaje jednocześnie, że modele subskrypcyjne często obwarowane są różnymi warunkami, tak żeby ograniczyć ryzyko dla firmy. W końcu to obie strony mają czerpać z tego korzyści.

Na końcu chodzi o to, żeby kasyno wygrało, czyli żeby model subskrypcyjny był rentowny. Wygrał i klient, i dostawca usługi. Restauracja jest skłonna udzielić rabatu 10 proc, 20 proc., a nie 80 proc. czy 90 proc. Nikt się na o to przecież nie pokusi. Tomek Woźniak, Co-Founder Choice QR, Lunchspot