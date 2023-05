Ważna równowaga smaku i stylu. Jak dobierać zastawę do potraw? (WIDEO)

Jakie mamy obecnie trendy na rynku porcelany?

Od pewnego czasu obserwujemy, że coraz mocniejsza i popularniejsza staje się porcelana kolorowa. Stawiamy na kolory, od bardzo intensywnych, zielonych, niebieskich, wręcz takich lazurowych poprzez kolory ziemi, elementy nakrapiania, malowania ręcznego, stosowania szkliw, szkliw reaktywnych, ale również dekoracji stanowiących tło do naszych potraw.

Co jest kluczowe przy zakupie zastawy stołowej?

Na co zwracają najczęściej uwagę restauratorzy, wybierając zastawę do swojego lokalu?

Pytanie, jaki to będzie lokal i co będzie serwował. Szefowie kuchni, w zależności od tego, jaka kuchnia będzie preferowana w danym lokalu, najczęściej, żeby pokazać swoje topowe danie, kupują duże talerze prezentacyjne, duże talerze do pasty, duże talerze do serwowania deserów chociażby i zdarza nam się, że jest to biały elegancki talerz, ale coraz więcej kucharzy i szefów kuchni szuka czegoś innego. Potrzebny jest kolor, intensywne tło, żeby wydobyć urok, nie tylko smak, bo smak będziemy testować później, ale pokazać to dzieło sztuki na obrazie, na tle. Mamy tutaj przed sobą porcelanę, która nie jest biała, są odważne kolory. To jest porcelana ręcznie zdobiona, ręcznie malowana albo przy użyciu kolorowego szkliwa. Wydobywamy kolory beżowe, kolory niebieskie, intensywne, czarne.

I taka porcelana jest kupowana do lokali?

Dokładnie, po taką porcelanę dzisiaj sięgają menadżerowie czy szefowie kuchni, czy szefowie restauracji, bo klientem jest czasami bezpośrednio szef kuchni, który wybiera, czasami decyduje ktoś inny, ale z reguły ten zakup i ta decyzja są konsultowane.

Gdzie kupić zastawę do lokalu?

Czy zdarza się, że klienci kupują porcelaną online czy wyłącznie w sklepach stacjonarnych?

Porcelana gastronomiczna to jest produkt profesjonalny, dlatego nasi przedstawiciele, nasi menadżerowie sprzedaży, najczęściej kontaktują się bezpośrednio z klientami, czyli ten proces przebiega w taki sposób, że jest pierwszy kontakt, prezentacja i pierwszy wybór. Jeżeli klient postawi na konkretną porcelanę, na konkretny produkt, ma różne możliwości. W naszym sklepie internetowym, czy też sklepach internetowych naszych partnerów, może dokonać zakupu online, a może trafić bezpośrednio do dystrybutora, czy też do naszego sklepu stacjonarnego i poprzez proces również ten organoleptyczny, czyli dotykając porcelanę wybrać ją i zabrać ze sobą.

Myślę, że w dzisiejszych czasach ta decyzja to jest tak naprawdę indywidualna decyzja klienta, czy woli spokojnie w domu, czy też przy wykorzystaniu wiedzy naszych pracowników i wsparciu z naszej strony, może tego zakupu dokonać w hurtowni, u dystrybutora czy u naszego partnera.

Dziękuję za rozmowę.