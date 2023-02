Willisch - lodowy omnichannel. Jak sieć lodziarni sprzedaje b2b, do detalu i w e-commerce?

Rodzinna firma Willisch, producent lodów kraftowych z Wielkopolski z 40-letnią tradycją, która prowadzi sieć lodziarni w kilku województwach, buduje swój lodowy biznes także w oparciu o sprzedaż lodów b2b do lokali gastronomicznych oraz produkcję lodów w kubku, które można dostać w ogólnopolskich sieciach handlowych, jak np. Lidl i w sklepie internetowym marki. O strategii opowiedział nam Robert Willisch, prezes firmy.

Lody w kubeczkach wprowadzono do oferty po raz pierwszy w 2019 roku.

- Wtedy jeszcze byliśmy mocno skupieni wyłącznie na lodziarniach, ale pomysł "wyjścia" do szerokiego odbiorcy z jakością lodów jak z lokalnej, rzemieślniczej lodziarni wzrastał od dłuższego czasu. W pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że nie ma co dłużej zwlekać i czas spróbować swoich sił na zupełnie nowym rynku - mówi Robert Willisch, prezes firmy.

Lody Willisch dostępne są w Lidlu, ale nie tylko. - Można nas znaleźć w innych sieciach, takich jak chociażby Carrefour, Spar, a także w mniejszych, jak FRAC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Alma, w wybranych sklepach Chata Polska i wielu pojedynczych, lokalnych sklepach - dodaje Robert Willisch.

Firma stawia na zaciekawienie konsumenta - są więc designerskie opakowania (poj. 0.5l) oraz niestandardowe smaki. Dla sieci Lidl wyprodukowano ostatnio m.in. lody o smaku koktajli alkoholowych na Sylwestra i karnawał oraz lody z pączków z okazji tłustego czwartku.

Jak podkreśla Robert Willisch, firma jako pierwsza w Polsce otworzyła sklep internetowy. Klienci mogą zamawiać lody z dostawą kurierem InPost pod dowolny adres na terenie całej Polski. Jak to zorganizować?

- Wysyłki lodów są możliwe dzięki specjalnemu pakowaniu, które zapewnia zamrożenie lodów w transporcie przez 72 godziny, podczas gdy średni czas dostawy to zaledwie 24 godziny. Używamy styropianowego boxu, do którego oprócz lodów wkładamy suchy lód, czyli dwutlenek węgla w postaci stałej. Ma on temperaturę ok. -70 st. C. - zdradza prezes firmy.