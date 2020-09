Automatyzacja, bezpieczeństwo, czystość - czego oczekuje klient hotelowy (wideo)

Koronawirus nie rozróżnił lokalnej sieci od globalnej marki – jak szybko uda się wrócić na ścieżkę wzrostu? Hotele miejskie - jak odbudować popyt? Hotele w kurortach – czy wakacje pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość? - o tym rozmawiali paneliści w ramach Property Forum 2020 podczas sesji "Recovery plan – perspektywa właścicieli hoteli".

Zobacz pełną relację z panelu "Recovery plan – perspektywa właścicieli hoteli", która odbyła się 14września 2020 r. w ramach Property Forum 2020.

- Kiedy 13 marca zostały ogłoszone restrykcje na rynku hoteli nastąpiła panika. Część hoteli zachowała zimną krew i spokojnie reagowała na dynamiczne zmiany i próbowała dopasować się do sytuacji. My edukowaliśmy hotelarzy na bieżąco, staraliśmy się interpretować przepisy, informowaliśmy jak postępuje sytuacja i jak należy przygotowywać hotele do normalności, która mam nadzieję, że nastąpi wkrótce. Dzisiaj jest na rynku część hoteli, która nadal nie otworzyła się po odwołania lockdownu. Chcielibyśmy być optymistami jednak sytuacja niektórych hoteli na jesieni może być dramatyczna. W hotelach wypoczynkowych sezon wakacyjny był udany, jednak przed nami wrzesień, październik i listopad i już widzimy po portfelach zamówień, że rezerwacje są na niskim poziomie. Musimy być przygotowani, że sytuacja po sezonie wakacyjnym, będzie ciężka, zwłaszcza, że klient biznesowy jeszcze nie jest gotowy do powrotu do starych przyzwyczajeń - mówił podczas panelu Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Antoni Andruszkiewicz, Travel Industry Manager, Google Polska dodał: - Z naszych badań wynika, że dla podróżujących bardzo ważną kwestią jest dzisiaj, obok bezpieczeństwa i czystości naturalnie, możliwość potencjalnej bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji bez dodatkowych obciążeń. Poza tym bardzo istotne są dla podróżujących automatyczne, bezdotykowe rozwiązania – w kontakcie na linii obsługa hotelowa-gość – np. przy zameldowaniu i opuszczaniu hoteli.

- Goście przyjeżdżają i będą przyjeżdżać do tych hoteli, które oferują wysoką jakość usług. Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie popyt na usługi hotelowe powróci. Goście hotelowi turystyczni jak i biznesowi chcą już tej normalności. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jesień będzie trudna dla hoteli miejskich w tym roku - mówił podczas Property Forum 2020 Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House.

