Ceny, hotele czy jedzenie. Na co Polacy narzekają najbardziej na wakacjach?

Okazuje się, że głównym powodem do narzekań nie są ceny, ale hotelowe śniadania - pory ich podawania, jakość i wybór jedzenia czy poziom higieny w stołówkach.

Drugim najczęściej krytykowanym elementem jest obsługa, a trzecim baseny. Polacy często krytykują też zachowania czy nawet samą obecność innych turystów.

Z kolei najczęściej polscy turyści chwalą hotele za dobrą lokalizację - najlepiej, by były położone jednocześnie w centrum, blisko plaży, dworca, restauracji i innych atrakcji.

Według danych CBOS w tym roku turystyczne plany wyjazdowe na co najmniej dwa dni zadeklarowała ponad połowa Polaków, z czego 84 proc. zaplanowało urlop na terenie kraju. Udany wypoczynek w dużym stopniu zależy od warunków pobytu, dlatego SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła, na co polscy internauci zwracają uwagę w hotelach, co chwalą, a co krytykują.

Analizie poddano 55 tys. recenzji obiektów hotelowych, które Polacy napisali w Internecie tylko w 2023 r. Aż 28 tys. było pozytywnych, a tylko 7 tys. negatywnych. Pozostałe miały wydźwięk neutralny. Recenzje są zamieszczane przede wszystkim na portalach typu Booking.com oraz na Google Maps. Ok. 80 proc. dotyczy obiektów położonych w Polsce, a pozostałe ok. 20 proc. zagranicznych - głównie w Grecji i Egipcie.

Najważniejsza jest lokalizacja

Polscy turyści cenią sobie przede wszystkim dobrą lokalizację obiektów noclegowych, chociaż dla każdego oznacza ona co innego. Najlepiej, by hotel był położony jednocześnie w centrum, blisko plaży, dworca, restauracji i innych atrakcji. Goście cenią sobie też urokliwe uliczki i zadbaną, spokojną okolicę - za te walory chwalą np. nadmorskie Darłówko.

W drugiej kolejności najczęściej zwracają uwagę na standard pokoju, przede wszystkim czystość, ciszę, widok z okna oraz wyposażenie, takie jak np. lodówka czy czajnik. Na trzecim miejscu wśród zalet obiektów hotelowych najczęściej wymieniane są atrakcje dla dzieci - takie jak sale zabaw czy basen, chociaż czasem do wzbudzenia zachwytu najmłodszych - i, co za tym idzie, zadowolenia rodziców - wystarczy nawet łóżko piętrowe czy akwarium przy recepcji.

Cena? Wcale nie taka ważna

Do powyższej analizy wykorzystaliśmy widget SentiOne pozwalający na monitorowanie i analizowanie recenzji. Pomaga on właścicielom sklepów, hoteli czy usług automatycznie zbierać i analizować opinie konsumentów. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, polskim turystom nie przeszkadzają tak bardzo wysokie ceny pobytu - te znalazły się dopiero na czwartej pozycji wśród najczęściej krytykowanych elementów. Pierwsze miejsce zajęły hotelowe śniadania, i tu z krytyką spotyka się w zasadzie wszystko - pory podawania, wybór jedzenia, jego jakość czy - to akurat zdecydowanie słusznie - obecność mrówek na talerzach. Bardzo często dostaje się taniej wędlinie i parówkom - mówi Martyna Knitter, Senior Product Manager w SentiOne.

Drugim aspektem najczęściej krytykowanym przez polskich turystów jest obsługa - niemiła, ale też niekompetentna, powolna i nieodpowiadająca na maile i telefony. Na trzecim miejscu znalazły się… hotelowe baseny. Goście narzekają przede wszystkim na zimną wodę, brud i brak remontów, godziny dostępności czy dodawanie do wody zbyt wielu chemikaliów. Bardzo często krytykowanym elementem pobytu w danym miejscu są również inni ludzie. Niechętnie patrzy się na obecność niemieckich turystów oraz bawiących się i biegających dzieci, a także na odbywające się w hotelach imprezy.

Negatywne recenzje są wystawiane nie tylko przez niezadowolonych gości, ale również pracowników poszczególnych obiektów. Krytykują oni nadmiar obowiązków niepokrywających się z ustaleniami z umowy, niskie i wypłacane z opóźnieniem pensje oraz… innych pracowników.

Analiza została wykonana przy pomocy narzędzia SentiOne Listen - platformy analizującej wypowiedzi konsumentów na platformach społecznościowych, stronach internetowych, forach i blogach. Dziennie platforma zbiera i analizuje 150 milionów wzmianek i wypowiedzi. Od 2019 możliwe jest też monitorowanie i analizowanie recenzji konsumentów: na Google Maps, Booking.com, Trustpilot i innych. Jest to funkcja szczególnie przydatna firmom z branży retail, turystycznej i hotelarskiej.