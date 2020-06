Dyrektor QHotel: Straty wyrządzone przez COVID-19 nigdy nie zostaną odrobione (wywiad)

Minął miesiąc od ponownego uruchomienia hoteli w ramach 2 etapu „odmrażania gospodarki”. Chociaż hotele mogły przyjmować gości od 4 maja, to nie były w stanie zaproponować swojej pełnej oferty. Jaki był ten miesiąc dla sieci hoteli Qhotel w rozmowie z portalem horecatrends.pl opowiada Radosław Altheim, dyrektor zarządzający QHotel.

Horecatrends.pl: Jak wyglądał pierwszy miesiąc działalności sieci Qhotel od momentu ogłoszenia odmrożenia sektora hotelowego?

Radosław Altheim, dyrektor zarządzający QHotel: Przez pierwsze dni maja dało się wyczuć niepokój wśród gości i takie nastroje, że przebywają oni w hotelu z konieczności np. w podróży służbowej, a nie było widać u gości przyjemności z pobytu w hotelu. To trwało przez pierwsze dwa tygodnie maja. W kolejnych dniach wzajemne zaufanie do siebie budowało się coraz bardziej.

W jaki sposób obostrzenia ze strony rządu wpłynęły na działalność hotelu?

Od początku przestrzegaliśmy wszelkich reguł i ciągle działamy z zachowaniem wytycznych rządu i wszystkich zasad bezpieczeństwa. A nawet więcej, bo patrząc na oczekiwania gości, już wcześniej stosowaliśmy dodatkowe środki ostrożności jak np. ozonowanie pokoi, o które goście pytali, bo daje to pewnego rodzaju poczucia bezpieczeństwa i gwarancję wyniszczenia wirusa. Poza tym ozonowanie pokoi znalazło się również później w rozporządzeniu ze strony rządu.

Czy kolejne etapy odmrażania gospodarki, m.in. wznowienie działalności restauracji hotelowej spowodowało coraz większą liczbę gości w hotelach?

Da się wyczuć, że każde kolejne poluzowanie gospodarki i kolejne orędzia premiera dodają odwagi podróżującym. Po ostatnim etapie odmrożenia, odnotowujemy wzrost zainteresowania pobytami. Mamy także potwierdzenie tego od portali, z którymi współpracujemy, że rośnie liczba rezerwacji.

Czy hotelowa restauracja pracuje na pełnych obrotach?

W restauracji zachowujmy dystans między gośćmi. Nie możemy niestety robić konferencji w pełnym wymiarze, także nie jest to do końca całkowite odmrożenie.

Wspomniał pan o braku możliwości organizacji konferencji. Czego jeszcze brakuje?

Brakuje nam możliwości organizacji dużych eventów i wspomnianych konferencji jak np. przy okazji Centrum Kongresowego w Katowicach czy w Krakowie. Do tego dochodzą zamknięte granice, a przez to brak gości zagranicznych. W Gdańsku dotychczas połowa naszych gości pochodziła ze Skandynawii. Polski rynek do końca nie wypełni tej bazy. W szczycie sezonu w Gdańsku pewnie uda się, ale to bardziej w weekendy, z kolei goście ze Skandynawii przyjeżdżali do nas przez cały rok.

Powiedział Pan o gościach zagranicznych, których brakuje i o szczycie sezonu. A jakie są Państwa prognozy na działalność hoteli i zyski, jeśli chodzi o odwiedziny przez cały rok?

Ciężko ocenić. Rozmawiamy o przepisach, które tworzą się. Jeśli pozostanie zapis o tym, że duże hotele resortowe, to nie do końca dotyczy Q Hotel, mogą mieć średnio 2 osoby na pokój, to dla obiektu sezonowego 50 procent obłożenia nie wiele zmienia, to są duże koszty. Hotele nie wygenerują zysków, jeśli co drugi pokój będzie stać pusty. Teraz w wysokim sezonie mogą się zacząć zyski, ale trzeba przy tym pamiętać, że przez te miesiące: czerwiec lipiec, sierpień i wrzesień często hotele muszą zarobić na cały rok. A jeśli przez 4 miesiące wyjdą na zero, to ich nie uratuje. Nie możemy popaść w euforię, że zaczął się sezon. Trzeba z tym uważać i wszystko dobrze policzyć, bo z jednej strony jesteśmy odmrażani, a z drugiej strony przez te obwarowania trzeba sprawdzić, czy opłaca się przyjmować taka małą liczbę gości, żeby do tego nie dokładać.

Czy według pana hotele są w stanie odrobić straty poniesione w wyniku pandemii Covid-19?

My tego nie odrobimy nigdy. Hotele są taką branżą, w której usługi nie da się magazynować. Każdy następny dzień powinien być przychodem. A każdy następny rok jest planowany na konkretny rok. Nie da się podwoić w przyszłości wykonania usługi. Dlatego są to straty, które nigdy nie zostaną odrobione. Jeśli możemy mówić o powrocie do sensowych zysków, to może to być dopiero w 2022 roku.

Dziękuję za rozmowę.