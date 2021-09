EEC 2021: Hotelarstwo - nowe otwarcie (relacja z debaty i galeria zdjęć)

Rynek hotelowy odbudowuje się w niejednorodnym tempie. Nad branżą wciąż kładzie się cień niepewności. Biznes uczy się na nowo hotelarstwa - to wnioski z dyskusji „Turystyka – nowe otwarcie”, która odbyła się podczas EEC.

Autor: www.propertynews.pl Data: 24 września 2021 08:30

- Okres pandemiczny przyniósł duże zmiany w preferencjach konsumenckich, a okres lockdownu wywarł wielki wpływ na zachowania - mówił podczas debaty w ramach EEC 2021 Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, wspominając o tzw. turystyce niepewności.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Jesteśmy niepewni dnia następnego, jeśli chodzi o rozwój pandemii, podróżujemy bliżej, w bezpieczne regiony, rezerwujemy w maksymalnie bliskim okresie czasu, by obniżyć ryzyko - wyjaśnia minister. - Wiele tych zjawisk oraz problemy na rynku pracy w HoReCa spowodowały, że turystyka stała się sektorem niepewnym i budowanie na nim pewnych scenariuszy gospodarczych jest w tej chwili zdecydowanie osłabione - dodał.

Zdaniem Ireneusza Węgłowskiego, prezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczącego rady, Polska Organizacja Turystyczna nastroje są umiarkowanie optymistyczne, ale niepewność pozostaje. Ekspert zaznacza, że branża hotelowa nie jest jednorodna. - Według naszych danych niektóre hotele w okresie wakacyjnym nadrobiły częściowo straty, ale wielu obiektom, w tym hotelom sieciowym zlokalizowanym w miastach i opartym o segment MICE czy sprofilowanym na zagraniczny biznes, niestety, się to nie udało - mówi prezentując najnowsze dane za wrzesień. - 65 proc. obiektów w Polsce zanotowało frekwencję powyżej 75 proc. a 85 proc. hoteli odnotowało frekwencję powyżej 40 proc., w grupie wypoczynkowej cztery na pięć hoteli zanotowały frekwencję powyżej 70 proc. podczas gdy w grupie biznesowej i MICE poziom 70-proc. frekwencji uzyskało tylko 23 proc. hoteli. Tę niejednorodność należy brać pod uwagę przy prognozach na przyszłość - zaznaczył.

Zarządzanie hotelem - jak praca na giełdzie

- Niepewność, zarówno w sektorze gościa indywidualnego, jak i w branży MICE jest bardzo duża - mówił podczas panelu w ramach EEC 2021 Michał Kozak, prezes zarządu Hotel Arłamów SA, ale zaznacza, że mimo to podchodzi optymistycznie do biznesu. Wskazuje również na różnorodność doświadczeń, które na nowo rozrysowują mapę zachowań konsumenckich. - Zarządzanie obiektem przypomina dziś pracę na giełdzie. Wskaźniki cały czas rosną albo spadają, w zależności liczby zachorowań, decyzji rządu czy ogólnego przekonania do podróży. Uczymy się na nowo hotelarstwa, bo zachowania konsumenckie są odmienne od stabilnych zachowań konsumenckich, z którymi mieliśmy do czynienia w 2019 r. - mówił.

Michał Kozak podkreślił, że turystyka w segmencie przyrodniczym jest bardzo pożądana, ale we wrześniu i październiku notowane są wzrosty w sektorze MICE. - Grup konferencyjnych jest bardzo dużo - przyznaje. - Mamy moment, w którym możemy sobie pozwolić na oddech, ale długoterminowo sytuacja jest bardzo trudna. Mamy do czynienia z dużą inflacją, odwróconym rynkiem pracownika w sektorze hotelarskim, dużą korektą na rynku wynagrodzeń, dużym wzrostem cen produktów spożywczych i widmem czwartej fali. Robimy założenia i plany, ale są one obarczone bardzo dużą niepewnością - przyznał prezes zarządu Hotel Arłamów SA.

MICE - powrót będzie dłuższy