EEC Online: Część hoteli jesienią może zostać zamknięta

Wchodzimy w czwarty miesiąc strat. To jedna trzecia roku, więc już się nie da ich odbudować, nawet przy założeniu, że wakacje będą dobre – powiedział podczas EEC Online Jan Wróblewski, współzałożyciel grupy Zdrojowa Invest & Hotels.

Autor: PropertyNews Data: 22 czerwca 2020 17:46

Grupa Zdrojowa Invest & Hotels prowadzi kilkanaście hoteli. - Odnotowaliśmy około jednego miliona złotych straty dziennie. Do tej pory nie otworzyliśmy wszystkich, m.in. Radissona w Świnoujściu – powiedział podczas sesji EEC Online „Samorząd w obliczu pandemii i kryzysu” Jan Wróblewski, współzałożyciel Zdrojowa Invest & Hotels.

Przyznał, że w długi czerwcowy weekend obłożenie w skali całej grupy wyniosło 50 proc.

– Z tym że w obiektach otwartych odnotowaliśmy obłożenie pomiędzy 50 proc. a 80 proc. Zaskoczony jestem optymistycznymi wynikami z okolic Jeleniej Góry i z Karpacza, bo w Szklarskiej Porębie hotele miały tylko 50 proc. obłożenia. Wychodzi na to, że turyści przyjechali z Wrocławia na jeden dzień do parku narodowego i nie nocowali – wyliczył Jan Wróblewski.

Czwarty miesiąc strat

Prezes przyznał, że obecnie znów frekwencja w hotelach spada. – Wchodzimy w czwarty miesiąc strat. To jest jedna trzecia roku, więc one są już niemożliwe do odbudowania, nawet przy założeniu, że wakacje będą dobre. Poza tym prognozujemy bardzo trudną jesień ze względu na spodziewane redukcje budżetów konferencyjno-szkoleniowych wielu firm – zauważył Jan Wróblewski.

Jednocześnie przewiduje, że jesienią część hoteli może zostać zamknięta.

– Mam tu na myśli nie tylko naszą grupę, ale również mniejsze obiekty, które mają mniejsze nadwyżki finansowe, pomimo tego że dostały pomoc finansową od państwa – przyznał Jan Wróblewski.

Komu bon pomoże?

– Myślę, że bon turystyczny nie będzie miał wpływu na wyniki jakiegokolwiek podmiotu, dlatego że jest to instrument dla szeroko rozumianej turystyki, nie tylko dla hoteli. Szkoda, że kwota przeznaczona na realizację jest zdecydowanie mniejsza niż zapowiadano, bo pierwotnie miało być ponad 7 mld zł, a będzie około 3 mld zł – skomentował prezes.

Jego zdaniem beneficjentem tego rozwiązania będzie raczej sektor apartamentów wakacyjnych.

Współzałożyciel grupy Zdrojowa Invest & Hotels podkreślił jednocześnie, że hotelarze oczekiwaliby lepszego wsparcia ze strony samorządów.

– Wszystkie daniny są jedynie odraczane, nic nie jest umarzane, przynajmniej w miejscowościach, w których funkcjonuje nasza grupa. Tymczasem my płacimy około 4 mln zł rocznie podatków lokalnych, nie mówiąc o opłatach uzdrowiskowych. Zatem skala tych obciążeń jest bardzo duża. Konsekwencje takich zachowań są m.in. takie, że na przykład w Kołobrzegu bezrobocie wzrosło o 100 proc., a w Świnoujściu o 25 proc. Takie decyzje mają swoje konsekwencje. Przedsiębiorcy wzięli koszty na siebie, co niestety ma swoje skutki społeczne. Po prostu wsparcie dla dużych przedsiębiorców jest bardzo ograniczone – zauważył Jan Wróblewski.

Jan Wróblewski był prelegentem debaty "Samorząd w obliczu pandemii i kryzysu", która odbyła się 22 czerwca w ramach EEC Online.