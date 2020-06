EEC Online: Deficyt przychodów w hotelach to ok. 1 mld zł miesięcznie

View this post on Instagram

W Warszawie opłaty za ogródki gastronomiczne niższe o 75 proc Warszawscy radni przegłosowali w czwartek, 18 czerwca, nowy projekt uchwały o obniżeniu stawek za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne. Do tej pory opłaty były niższe o połowę. Teraz będzie to 75 proc.