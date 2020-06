EEC Online: Skala zapaści w branży turystycznej – próby reaktywacji (wideo)

Samorząd, turystyka. Skala zapaści w branży turystycznej – próby reaktywacji. Nowe realia – nowa, alternatywna oferta. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak skutecznie współpracować? Rola turystyki w strategii miasta... To tematy, na które dyskutujemy w ramach EEC Online.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 22 czerwca 2020 16:14

W dyskusji online biorą udział:

- Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza

- Jerzy Pilch, wójt gminy Brenna

- Jan Wróblewski, współzałożyciel, Zdrojowa Invest & Hotels

- Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia

- W przypadku Karpacza obostrzenia były mocno odczuwalne. 80% przychodów w budżecie miasta to turystyka. W porównaniu do poprzedniego kwartału w budżecie jest milion złotych mniej - mówi Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza w ramach EECOnline. I dodaje, że miasto liczy, że efekt z odbicia, który powinien nadejść w wakacje, pozwoli co najmniej wyjść na prostą. - Liczymy na głód ludzi, żeby wreszcie opuścić domy - dodaje.

- Samorządy nadal ponoszą straty i trudno je będzie odbudować w tym roku. Stad też na najbliższej sesji zmiana i przemodelowanie budżetu. Oczywiście ruch, który się pojawił w maju daje nadzieję - mówi burmistrz Brennej Jerzy Pilch.

- Notowaliśmy podczas największych obostrzeń milion złotych dziennie straty - deklaruje Jan Wróblewski, współzałożyciel, Zdrojowa Invest & Hotels. Czerwiec to kolejny miesiąc stracony, obłożenie to poniżej 50 proc. - To straty nie do odbudowania. Liczymy na to, że Niemcy wrócą do Polski - dodaje. Jego zdaniem trzeba się przygotować także na trudne warunki funkcjonowania jesienią.

- Bon turystyczny to inwestycja w całościową turystykę, szkoda, że kwota jest zdecydowanie mniejsza niż zapowiadana, mówiono o 7 miliardach, będzie ok. 3 - mówi Jan Wróblewski.

Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia przyznaje, że w niektórych gminach turystyka to być albo nie być. Teraz to tylko straty.