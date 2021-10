Galactic Starcruiser: powstaje hotel dla fanów Star Wars

Star Wars: Galactic Starcruiser to luksusowy hotel, który powstaje w Walt Disney World Resort. Disney Parks pokazał pierwszą reklamę obiektu i podał datę otwarcia.

Autor: www.propertynews.pl Data: 04 października 2021 11:24

Luksusowy hotel przyjmie pierwszych gości 1 marca 2022 roku - informuje Disney Parks. Pierwsze rezerwacje będą możliwe od 28 października br.

- Star Wars: Galactic Starcruiser to rewolucyjne, trwające 2 doby doświadczenie, w którym ty jesteś bohaterem. Ty i twoja grupa wyruszycie na jedyną w swoim rodzaju przygodę z Gwiezdnych Wojen, która będzie tylko dla was. To najbardziej wciągająca historia z Gwiezdnych Wojen, jaką kiedykolwiek stworzono" - tak park rozrywki reklamuje pobyt w obiekcie.