Hotelarstwo i turystyka w agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Otwarto Qulinarium – nową strefę restauracyjną w Manufakturze w Łodzi. Dawny food court został zmodernizowany zgodnie z aktualnymi trendami nie tylko w wystroju wnętrz, ale również pod kątem funkcjonalności i nowych potrzeb klientów Manufaktury. #qulinarium #manufaktura #lodz #restauracja #restauracje #jedzenie #strefajedzenia #foodcourt #gastronomia #horeca #horecatrends @manufakturalodz