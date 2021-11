Hotelarze nie przestraszyli się i chcą inwestować (wywiad)

Jesień to czas, w którym po wakacjach odżywają hotele miejskie. O obecnej sytuacji w hotelarstwie rozmawiamy z Marcinem Mazurem, dyrektorem hotelu H15 Boutique w Warszawie.

Autor: Jakub Szymanek Data: 29 listopada 2021 16:19

Jakub Szymanek: Za nami pół roku odmrożenia branży hotelarskiej. Jak ocenia pan ten czas?

Marcin Mazur: Od odmrożenia można zauważyć dynamiczny rozwój i powrót do coraz większego obłożenia w hotelach. Nie jest to jeszcze takie obłożenie jak w 2019 roku, który był najlepszy w hotelarstwie w ciągu ostatnich 15. lat w Polsce. Na pewno jeszcze nie można mówić o sytuacji do powrotu sprzed pandemii, ale jest bardzo wyraźny wzrost. Każdy kolejny miesiąc był lepszy od poprzedniego. Wrzesień i październik były dla nas dobrymi miesiącami, często mieliśmy niemalże pełne obłożenie, w gorsze dni ok. 70 procent. H15 to luksusowy hotel butikowy, który ma szerokie grono stale powracających gości. Niemniej nie bez znaczenia jest fakt, że sezonowo były to najlepsze miesiące dla hoteli w Warszawie.

Z czego to wynika?

Warszawa jest miastem biznesowym. Maj, czerwiec oraz wrzesień i październik to miesiące, w których najwięcej dzieje się w obszarze spotkań o tym charakterze, jest mnóstwo konferencji i eventów. Coraz mniej jest spotkań online, a więcej stacjonarnych, stąd coraz więcej osób przyjeżdża do stolicy. A perspektywa jest dobra. Dwa ostatnie miesiące pokazały, że biznes wraca do Warszawy i widać to bardzo mocno również w naszym hotelu.

Wspomniał pan o eventach. Hotel H15 Boutique oferuje się na tego typu różne wydarzenia. Czy państwa kalendarz zapełnia się?

Tak, w ostatnich tygodniach mieliśmy sporo eventów w naszym hotelu. Jak już wspomniałem, wracają spotkania integracyjne, szkolenia i konferencje. Mamy dużo zapytań i rezerwacji na spotkania firmowe i imprezy świąteczne. I chociaż jest pewna doza niepewności wobec tego, co przyniesie dalej czwarta fala pandemii, na razie jest dobrze. Jeśli chodzi o hotelarstwo, to powrót do działalności operacyjnej rozwija się w dobrym kierunku.

Mamy niestety ponownie coraz więcej zakażeń w kraju. Jak hotele mogą zabezpieczyć się przed możliwymi ograniczeniami, nie mówiąc o lockdownie?

W hotelach Grupy Dobry Hotel bardzo mocno zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. Jednym z takich podstawowych sposobów ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa jest zamgławianie. Polega na rozpylaniu specjalnego środka dezynfekującego w pokojach i miejscach publicznych, który nie jest na bazie alkoholu, ale ma działanie bakteriobójcze. Do tego zwracamy uwagę na takie podstawowe zasady jak noszenie maseczek, częste mycie rąk, zachowanie dystansu. Natomiast w walce z pandemią na pewno najważniejsze jest sczepienie się.

Grupa Dobry Hotel przejęła niedawno operowanie hotelem H15 Boutique. Jaka pana zdaniem będzie przyszłość hotelarstwa? Czy będzie się ono jeszcze bardziej rozwijać i czy pojawią się kolejne inwestycje?

Spółka, w której pracuję, jest w trendzie wzrostowym. Rozwijamy się bardzo dynamicznie. Z tego co mi wiadomo, mimo że branża hotelarska została jako jedna z kilku branż dotknięta najbardziej przez pandemię, to hotelarze nie przestraszyli się i chcą inwestować. Hotele były, są i będą potrzebne. Może będzie to wyglądać bardziej bezpiecznie i zachowawczo, ze zwróceniem większej uwagi na nieprzewidziane okoliczności takie jak pandemia, ale na pewno ten rozwój w branży będzie postępować.

Mamy podział na hotele miejskie i turystyczne. Który z tych segmentów będzie bardziej iść do przodu?

Hotele miejskie mają mniejsze szanse na szybkie odrobienie strat niż hotele kurortowe. Okres wakacyjny to były prawdziwe żniwa dla hoteli turystycznych. Natomiast hotele miejskie ucierpiały najbardziej, ale nie widzę, żeby inwestycje w miastach wstrzymywały się. Są realizowane i myślę, że w dłuższej perspektywie czasu obydwa sektory będą rozwijać się.

Pandemia mocno zachwiała rynkiem pracy w hotelarstwie. Jak pan ocenia tę sytuację?

Przy tych wszystkich optymistycznych perspektywach, o których rozmawialiśmy, największym negatywnym skutkiem pandemii jest brak osób chętnych do pracy w hotelarstwie. Nie tylko w Warszawie, ale i w innych miastach poszukuje się pracowników praktycznie na wszystkie stanowiska. Jeśli mówimy o wyzwaniach dla branży, to jednym z największych jest brak rąk do pracy. Jako hotelarze liczymy na to, że wraz ze wzrostem liczby gości pojawią się chętni do pracy z nami.

Sporo osób zrezygnowało z pracy w sektorze HoReCa. Czy w ich miejsce brakuje nowych kandydatów?

Tak, brakuje chętnych do pracy w tej branży. To jest też moja duża zachęta do pracy w hotelarstwie skierowana do osób, które ją rozważają. Kieruję ją nie tylko w imieniu H15 Boutique i grupy Dobry Hotel, ale całej branży. Osoby, które zastanawiają się nad pracą w hotelu, przekonuję do spojrzenia na wszystkie jej atuty. A uczy ona obycia, manier, elegancji. W sieciach takich jak nasza, daje możliwości podróży po całym kraju i zatrzymywania się w hotelach w przyjaznych cenach dla pracowników. Jest szereg benefitów w tej pracy i szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Dziękuję za rozmowę.