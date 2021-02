Hotele: Biznes odmrożony, ale z ograniczeniami

Nowe rozporządzenie z 11 lutego 2021 roku luzuje obostrzenia, którym podlegały przez ostatnie trzy miesiące hotele i miejsca noclegowe. Jednak wciąż branża musi liczyć się z ograniczeniami. Warunkiem jest m.in. utrzymanie 50 proc. limitu dostępności pokoi oraz podawanie posiłków wyłącznie w formie room service. Goście hotelowi mogą już również korzystać z basenów w obiektach.

Autor: www.propertynews.pl Data: 12 lutego 2021 10:25

Od 12 lutego branża hotelarska w reżimie sanitarnym i z ograniczeniami ilościowymi wznawia świadczenie usług noclegowych dla wszystkich, bez względu na cel podróży. Najwięcej rezerwacji goście dokonali w hotelach górskich, w zdecydowanie gorszej sytuacji są hotele miejskie i biznesowe.

– Obserwujemy, że Polacy są już bardzo spragnieni wyjazdu z domu, potrzebują zmiany otoczenia, chociażby dla higieny zdrowia psychicznego, dlatego też zachęcamy do odwiedzania hoteli w całym kraju. Warto pamiętać, że z powodu zmniejszenia o połowę podaży pokoi, nie należy zwlekać z rezerwacją miejsca wypoczynku do ostatniej chwili – mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Z analiz przeprowadzonych przez członka IGHP - firmę Profitroom - wynika, że po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego decyzji o odmrożeniu hoteli znacznie wzrosła średnia liczba rezerwacji na stronach internetowych obiektów. Jednak wzmożone zainteresowanie gości dotyczy głównie hoteli w miejscowościach górskich, gdzie coraz trudniej o wolne pokoje. W przypadku obiektów wypoczynkowych zlokalizowanych w innych regionach Polski poziom rezerwacji był umiarkowany.

– Wartość rezerwacji złożonych 5 lutego zanotowała ponad 200 proc. lepszy wynik niż tego samego dnia ubiegłego roku. Od 6 lutego wciąż notujemy wiele rezerwacji, jednak tendencja jest malejąca. Niestety otwarcie branży nie spowodowało istotnych wzrostów w hotelach miejskich i biznesowych, gdzie w terminach od 5 do 10 lutego zanotowaliśmy o ponad połowę mniej rezerwacji niż w roku ubiegłym – mówi Marcin Dragan, założyciel Profitroom, firmy obsługującej systemy rezerwacji większości polskich hoteli.

IGHP podkreśla, że hotele ściśle przestrzegają zasad reżimu sanitarnego, dlatego są bezpiecznymi miejscami pobytu i wypoczynku. Branża niezwykle odpowiedzialnie podchodzi do przestrzegania warunków postawionych przez rząd. O przestrzeganie zasad sanitarnych w hotelach i stosowanie się do zaleceń pracowników obiektów Izba apeluje również do gości.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, hotele zostają otwarte na razie na dwa tygodnie z możliwością dalszego luzowania obostrzeń.

– Te 14 dni nie rozwiąże jednak problemów hotelarzy. Jesteśmy przekonani, że pierwszy etap luzowania obostrzeń hotele przejdą celująco, dzięki czemu wkrótce zostaną zniesione limity i wszelkie ograniczenia, a tym samym nastąpi pełne otwarcie branży. Potrzebujemy tej decyzji jak najszybciej – zaznacza Mączyński.