Hotele tracą miliony przez wirusa. Branże tonie!

AmRest: musimy dostosować sposób funkcjonowania do nowych okoliczności - Dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa, w dodatku na tak ogromną skalę, postawiło nie tylko biznes, ale i całe narody w zupełnie nowej rzeczywistości. Z dnia na dzień musimy zmienić nasze codzienne nawyki i dostosować swój sposób funkcjonowania do nowych okoliczności - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Izabela Winsztal, PR Manager AmRest.