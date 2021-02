Hotele znów działają! Duże zainteresowanie turystów!

W ramach luzowania pandemicznych obostrzeń od 12 lutego m.in. stoki narciarskie i hotele warunkowo przywracają działalność do 28 lutego. Niestety gastronomia nadal pozostaje zamknięta w standardowej formule...

Autor: www.horecatrends.pl Data: 12 lutego 2021 08:18

"Otwierając hotele, zrobimy kolejny krok ku odmrażaniu gospodarki. Cieszę się, bo z pełnym przekonaniem rekomendowałem rządowi to rozwiązanie. Przedstawicielom branży dziękuję za współpracę, cierpliwość i poważne traktowanie obostrzeń sanitarnych" - napisał w czwartek na Twitterze wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Premier @Jaroslaw_Gowin rekomendował odmrożenie hoteli. Dziś spotkał się z branżą szykującą się do otwarcia 12 lutego. Temat: stan przygotowań. Nie zapominajmy o zasadach obowiązujących w pandemii! Dbajmy o siebie i innych! Wybierajmy bezpieczne hotele, które czekają na gości! pic.twitter.com/oCboxhZxzL — Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (@MRPiT_GOV_PL) February 9, 2021

Rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje m.in. uruchomienie stoków narciarskich. Ponadto do 28 lutego dopuszczalne jest prowadzenia usług hotelarskich, w hotelach, motelach i pensjonatach; dla gości będzie możliwe udostępnienie nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w danym obiekcie.

Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 15 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi" - czytamy. Przed wejściem do kasyna lub obiektu, w których są automaty do gier hazardowych, ma być umieszczona m.in. informacja o limicie osób.

W większości hoteli nie ma już wolnych pokoi na najbliższe dwa weekendy

Jak podał w środę PHH, po informacji o otwarciu hoteli od 12 lutego "widać bardzo duże zainteresowanie naszymi obiektami wypoczynkowymi, szczególnie tymi zlokalizowanymi w górach". W drugiej kolejności widać duże zainteresowanie obiektami nadmorskimi w Międzyzdrojach, Gdańsku i na Helu.

- Tuż po ogłoszeniu przez rząd otwarcia hoteli, rozdzwoniły się telefony z rezerwacjami, a ruch na portalu rezerwacyjnym Travelist.pl wzrósł o 139 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Polacy w najbliższy weekend będą świętować ostatki i Walentynki w górach, ale gości nie zabraknie też nad morzem i w dużych miastach - informuje portal Business Insider.

Po decyzji rządu o warunkowym otwarciu hoteli od piątku 12 lutego, najwięcej rezerwacji pojawiło się w hotelach górskich, w miastach wciąż bezruch - informuje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Izba szacuje, że każdy miesiąc zamknięcia hoteli, to ok. 1 mld zł strat dla branży.

Gastronomia nadal zamknięta

Zgodnie z rozporządzeniem nadal zamknięte mają pozostać aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness; gastronomia będzie wydawać posiłki na wynos. "Rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną z ograniczeniami przewidzianymi w rozporządzeniu" - napisano.