Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego: obecnie działa nie więcej niż 5 proc. hoteli

W kraju obecnie działa nie więcej niż 5 proc. hoteli - wskazała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Według Izby decyzja rządu o ich zamknięciu dla turystów jest naturalną konsekwencją sytuacji epidemicznej.

Autor: PAP Data: 02 kwietnia 2020 07:56

Jak powiedział PAP sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) Marcin Mączyński, wtorkowa decyzja rządu o zamknięciu hoteli dla turystów nie jest dla branży zaskoczeniem. "Jest naturalną konsekwencją sytuacji epidemicznej" - wskazał.

Dodał, że w Polsce działa jeszcze nie więcej niż 5 proc. hoteli.

Mączyński zwrócił uwagę, że "hotele mogą przyjmować osoby, które są w delegacji, albo korzystają z usług w ramach obowiązków służbowych jak np. urzędnicy, budowlańcy, pracownicy służb medycznych" - wskazał.

Polski Holding Hotelowy udostępnił bezpłatnie dwa swoje hotele dla medyków walczących z epidemią. PHH udostępnił Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport, kadry medycznej z Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie na ul. Wołoskiej oraz krakowski Hotel Royal przy ulicy Gertrudy dla kadry medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Spółka wskazała, że medycy będą też otrzymywać śniadania, a z hoteli będą mogli korzystać tak długo, jak będzie to konieczne.

Zgodnie z decyzją rządu, jeśli ktoś mieszkał w hotelu przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 31 marca, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem. Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla: osób w kwarantannie lub izolacji; personelu medycznego; osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych); osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej - czytamy na stronie Izby.

Polski Holding Hotelowy to spółka ze 100 proc. kapitałem państwowym; zarządza obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. W jej portfelu znajdują się trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina - Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Do spółki należą też hotele przy portach lotniczych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie, czyli Hampton by Hilton Gdańsk Airport, Moxy Katowice Airport, Moxy Poznań Airport oraz Holiday Inn Express Rzeszów Airport. Do PHH należy także wypoczynkowo-konferencyjny obiekt Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim oraz dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence.