Jak się zarządza 5* hotelem w górach? Spytaliśmy o to dyrektora Crystal Mountain w Wiśle

- Okres jesienny to dla nas przede wszystkim czas dużego obłożenia w segmencie MICE. Widać, że firmy potrzebują wyjazdów integracyjnych czy szkoleniowych. Zauważamy wydłużenie się tzw. okna rezerwacyjnego w tym segmencie, które w poprzednim roku w przypadku niektórych spotkań było ekstremalnie krótkie - mówi Maciej Kaczmarczyk, dyrektor generalny Crystal Mountain w Wiśle.

Horecatrends: Wisła, rozsławiona przez Adama Małysza jedna z najpopularniejszych miejscowości w Beskidzie Śląskim, zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków, nawet tych, którzy tu jeszcze nie byli. Powstanie w niej 5-gwiazdkowego luksusowy hotelu na pewno budziło zainteresowanie. Jakie emocje wzbudzało otwarcie Crystal Mountain?

Maciej Kaczmarczyk, dyrektor generalny Crystal Mountain: Otwarcie tak dużego obiektu zawsze wzbudza spore emocje. Dla samego miasta Wisła to przede wszystkim dodatkowa promocja, a dla gestorów wyzwanie, ponieważ Crystal Mountain przyciągnął gości o nowym profilu - tych indywidualnych, jak i biznesowych. Crystal Mountain współpracuje z wiślańskimi przedsiębiorcami, dzięki czemu pobudza lokalny rynek i wspiera mniejszy biznes. Jesteśmy też otwarci na potrzebny lokalnej społeczności. Wsparliśmy drużynę młodych skoczków narciarskich WSS Wisła, dom dziecka w Wiśle oraz schronisko dla zwierząt. Jest to zdrowa synergia z miastem, lokalną przedsiębiorczością i społecznością. Wisła zyskała obiekt wysokiej klasy, którego dotychczas w Wiśle ani Szczyrku nie było, a jak widzimy po okresie półtora roku, potrzeba była bardzo duża.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Hotel Crystal Mountain w Wiśle.

Crystal Mountain znajduje się w Beskidzie Śląskim, na zboczu Góry Bukowej, wśród drzew. Jakie są największe wyzwania w zarządzaniu hotelem położonym w takim miejscu? Jak liczny jest zespół pracowników hotelu?

Nasz zespół liczy około 140 osób zatrudnionych na podstawie stałych umów, dodatkowo wspierają nas pracownicy z agencji pracy tymczasowej. Ogólnie mierzymy się z tymi samymi wyzwaniami, które można zaobserwować w całej branży hotelarskiej, czyli dużym wzrostem kosztów naszej działalności czy też pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Każdy hotel posiada własną specyfikę, w naszym przypadku już sam dojazd do hotelu stanowi wyzwanie, tak dla naszych pracowników jak i dla gości hotelowych, zwłaszcza zimą. Aby ułatwić wszystkim dotarcie do naszego hotelu, odśnieżamy na własny koszt praktycznie całą ulicę Bukową a pracownikom zapewniamy parking.

Hol hotelu Crystal Mountain w Wiśle.

Hotele położone nad morzem czy jeziorami mogą po letnich wakacjach w okresie jesienno-zimowym odetchnąć, zebrać siły. Dla Crystal Mountain to kolejny intensywny czas. Jakich gości spodziewacie się jesienią i zimą?

Dla nas okres jesienny to przede wszystkim czas dużego obłożenia w segmencie MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions - spotkania, imprezy motywacyjne, konferencje, imprezy targowe - przyp.red). Widać, że firmy potrzebują wyjazdów integracyjnych czy szkoleniowych dla swoich zespołów. Zauważamy wydłużenie się tzw. okna rezerwacyjnego w tym segmencie, które w poprzednim roku w przypadku niektórych spotkań było ekstremalnie krótkie. W weekendy zapraszamy gości spragnionych odpoczynku w przepięknej jesienią, górskiej scenerii, oferując odpowiednie pakiety pobytowe.

Hol hotelu Crystal Mountain w Wiśle.

Zimą natomiast Wisła i jej okolice stają się rajem dla narciarzy i snowboardzistów, którzy chętnie korzystają z oferty naszego hotelu. W okresie feryjnym naszymi gośćmi są głównie osoby aktywne, korzystające z dobrze przygotowanych stoków narciarskich wraz z pozostałą infrastrukturą. Z kolei podczas Świąt Bożego Narodzenia gościmy głównie rodziny, które chcą spędzić ten wyjątkowy czas w pięknej zimowej scenerii, blisko natury, z dala od miejskiego zgiełku, nie martwiąc się o typowe świąteczne przygotowania.

Aquapark wydaje się być sercem Crystal Mountain. Czy dla gości jest to ważna część oferty hotelu, czy decyduje o wyborze tego obiektu?

Dla zdecydowanej większości naszych gości, Aquapark Blue Lagoon jest kluczowym elementem naszej oferty. Jest to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu dla całej rodziny, gdyż każdy może tu znaleźć coś dla siebie.

Basen zewnętrzny w Crystal Mountain w Wiśle.

W Aquaparku Blue Lagoon można dać się porwać nurtowi Rwącej Rzeki, zanurzyć w wannie z jacuzzi czy skorzystać z oferty Black Pool (na zdjęciu poniżej), który jest idealnym miejscem dla osób szukających ciszy i spokoju, gdyż ten basen jest dostępny dla osób powyżej 16. roku życia. Nasi najmłodsi goście mogą skorzystać z brodzików, Żółtej Łodzi Podwodnej czy niezwykłych zjeżdżalni.

Jeden z basenów w Crystal Mountain w Wiśle.

Hotele z taką ofertą basenów są chętnie wybierane przez rodziny z dziećmi. Jaką ofertę ma najmłodszych gości hotel?

Z myślą o najmłodszych gościach, oprócz atrakcji w Aquaparku, oferujemy wspaniały Kids Club o powierzchni 320 m kw. Jest to kolorowy świat, w którym dzieci mogą oddać się szaleństwu zabawy w Małpim Gaju, korzystając z licznych gier i zabawek lub oglądając bajki na specjalnie dla nich zainstalowanym systemie kinowym. Tu zawsze panuje wyśmienita atmosfera, bo to idealne miejsce do zabawy i rozrywki dla dzieci, a z myślą o rodzicach stworzyliśmy strefę wypoczynku z zestawem sof i foteli. Podczas ferii zimowych i w wakacje, weekendy lub wyjątkowe dni jak Dzień Dziecka czy Dzień Świętego Mikołaja, oferujemy zajęcia z animatorem dla różnych grup wiekowych i o różnej tematyce. Profesjonalni animatorzy, z którymi współpracujemy dostosowują gry i zabawy do wieku dzieci oraz liczebności grupy. Dodatkowo posiadamy zewnętrzny plac zabaw na którym znajdują się zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki i mnóstwo piasku, więc każde dziecko znajdzie coś dla siebie.

Dla nieco starszych pociech przewidziano Game Room z konsolami XBOX oraz PS5 z szerokim wyborem gier. Strefa ta jest dostępna przez całą dobę, a korzystanie z niej całkowicie bezpłatne. Oprócz strefy z konsolami posiadamy również Fun Zone, który jest miejscem z mnóstwem urządzeń do gier, takich jak piłkarzyki, cymbergaj, bilard oraz szeroką gamą automatów do gier zręcznościowych.



Oferta aquaparku jest tak różnorodna, że wydaje się, iż goście nie będą chcieli wychodzić z hotelu. Co Crystal Mountain ma do zaoferowania dla tych, którzy poszukują innych aktywności?



Jak najbardziej tak, możemy zaoferować wiele ciekawych atrakcji w naszym regionie począwszy od zwiedzania Skoczni im. Adama Małysza, która jest jedną z najpopularniejszych w Wiśle atrakcji turystycznych. Gościom hotelowym proponujemy odwiedzenie Leśnego Parku Niespodzianek z dziką zwierzyną, wybranie się na samochodowy rajd Off Road-owy czy skorzystanie z oferty wypożyczalni rowerów aby eksplorować okoliczne szlaki rowerowe.

Polecam przejazd Wiślańska Ciuchcią, która obwozi turystów po najciekawszych zakątkach Wisły czy wycieczkę do parku rozrywki Energylandia, a jeśli ktoś szuka ciszy i spokoju to zapraszam do odwiedzenia Jeziora Czerniańskiego. To niezwykle malowniczo położony sztuczny zbiornik wodny, utworzony w miejscu połączenia Białej i Czarnej Wisełki w Wiśle Czarnem. Przy Jeziorze Czerniańskim ma miejsce jeden z kilku przystanków Wiślańskiej Ciuchci. W pobliżu jeziora znajduje się też potężny wodospad na Wisełce, skansen wsi wiślańskiej oraz Zamek Prezydenta RP. Korona zapory to wspaniałe miejsce spacerowe, chętnie wykorzystywane przez turystów.



Ofertę wellnes uzupełnia SPA firmowane przez Dr Irenę Eris. Czy SPA jest istotnym elementem oferty takiego hotelu jak Crystal Mountain?

Zdecydowanie tak, nasze SPA od momentu otwarcia hotelu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem naszych gości. Aby poszerzyć naszą ofertę i wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, od niedawna oferujemy masaże tajskie i balijskie, które zapewniają głęboki relaks i wypoczynek. Poza bogatą ofertą zabiegów i masaży, w salonie Dr Irena Eris Beauty Partner można skorzystać z oferty zabiegów medycyny estetycznej.

Hotel posiada 491 pokoi i apartamentów - zorganizowanie gastronomii na pewno jest wyzwaniem. Czego mogą się spodziewać goście? Czy znajdą w niej regionalne, beskidzkie smaki?

Crystal Mountain posiada dwie restauracje, pierwsza z nich, restauracja Panorama znajduje się na 8 poziomie, a z jej okien rozpościera się piękny widok na Beskid Śląski. Serwujemy tu śniadania i obiadokolacje w formie bogatego i zróżnicowanego bufetu, którego częścią jest specjalny kącik z daniami dla dzieci. Restauracja a la carte to restauracja Crystal, znajdująca się na poziomie 7, która serwuje dania kuchni międzynarodowej, Szef Kuchni konstruując menu nie zapomina o beskidzkich smakach, umieszczając w nim chociażby kwaśnicę na żeberku z wędzonymi ziemniakami z ogniska czy wolno duszoną baraninę.

CM3.jpg

Nasz Lobby Bar zapewnia dobrą atmosferę i szeroki wybór napoi i drinków, a także deserów i drobnych przekąsek. Można się tu zrelaksować po pełnym wrażeń dniu przy muzyce na żywo lub, w okresie letnim skorzystać z nowej przestrzeni wypoczynkowej - zewnętrznej Strefy Chill (na zdjęciu poniżej - przyp. red.) pełnej kwiatów, drewna i wikliny. Hotelową ofertę gastronomiczną dopełniają Pool Bar, zlokalizowany na terenie Aquparku Blue Lagoon, działający w godzinach funkcjonowania Aquaparku oraz Room Service dostępny w godzinach 6.00-24.00.

Dziękujemy za rozmowę.