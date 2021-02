Jan Wróblewski, Zdrojowa Invest & Hotels: Otworzymy część hoteli

Otwarcie hoteli z ograniczeniem do 50 proc. obłożenia nie jest najlepszą informacją, ale przynajmniej mamy już jakąś perspektywę na powrót do przyjmowania gości bez ograniczeń – Jan Wróblewski, współzałożyciel Zdrojowa Invest & Hotels ocenia poluzowanie od 12 lutego obostrzeń.

Autor: www.propertynews.pl Data: 07 lutego 2021 12:53

Po 12 lutym Zdrojowa otworzy tylko część swoich hoteli. – Branża potrzebuje trochę czasu na ponowny rozruch. Mamy tydzień na wytypowanie obiektów do otwarcia. Na pewno w każdej miejscowości, której Zdrojowa działa, będzie można skorzystać z naszych usług – zapewnia Jan Wróblewski.

Wróblewski przyznaje, że już chwilę po ogłoszeniu częściowego otwarcia turystyki, w systemach rezerwacyjnych Zdrojowej zrobił się ruch.

- Jednak nie ma co popadać z huraoptymizm, ponieważ powrót hoteli do normalnego obłożenia potrwa jakiś czas - uważa Jan Wróblewski.

Krytycznie ocenia otwarcie hoteli z ograniczeniem do 50 proc. obłożenia. - Nie jest to najlepsza informacja, natomiast cieszy perspektywa na powrót do przyjmowania gości przy znoszeniu kolejnych obostrzeń– podkreśla Jan Wróblewski.

Wróblewski przyznaje jednocześnie, że zakaz otwarcia restauracji hotelowych jest bolesnym warunkiem dla hotelarzy. Posiłki będą mogły być przynoszone do pokoi.

