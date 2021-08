King Cross: Sektor HoReCa to jedna z największych ofiar pandemii

- Nie da się przygotować finansowo na kolejny lockdown, bo jak znowu każą się zamykać to wszystko i tak na nic. Po pierwsze straty finansowe, a po drugie kwestia pracowników - mówi Marcin Trybus, członek zarządu King Cross.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 11 sierpnia 2021 08:45

- Sektor HoReCa to jedna z największych ofiar pandemii. Myślę, że nie ma się co przygotowywać na kolejne fale pandemii, bo wszyscy w branży, a szczególnie w dużych hotelach, po tylu okresach obostrzeń znają procedury na pamięć. Przede wszystkim nie da się przygotować finansowo na kolejny lockdown, bo jak znowu każą się zamykać to wszystko i tak na nic. Po pierwsze straty finansowe, a po drugie kwestia pracowników; już teraz ich brakuje, a po kolejnym okresie zamknięcia mogą się przekwalifikować i poszukać pewniejszej pracy w innych sektorach - mówi Marcin Trybus, członek zarządu King Cross.

HoReCa - czy jest gotowa na kolejną falę pandemii?

- Ponowne zamknięcie gospodarki będzie wielkim ciosem dla naszej branży. Skutki unieruchomienia hoteli na kolejne tygodnie będą opłakane, dlatego rząd zamiast myśleć o zamykaniu gospodarki powinien zająć się intensywną promocją akcji szczepień - dodaje Maciej Trybus.

Jego zdaniem niezbędne jest również wyposażenie pracodawców w narzędzia umożliwiające egzekwowanie tych szczepień od pracowników, np. niedopuszczenie niezaszczepionych pracowników do pracy. - Jest to szczególnie ważne w branżach, które były wcześniej najbardziej zamykane. Oprócz odpowiedzialności rządu można bowiem również mówić o odpowiedzialności pracodawców, trzeba im tylko dać odpowiednie możliwości prawne - wskazuje.

HoReCa - czy będzie kolejny lockdown?

- Zakładam, że nie będzie totalnego lockdownu, będą jedynie wprowadzane ograniczenia, na większą lub mniejszą skalę. Możliwe będzie wprowadzenie obostrzeń polegających na przyjmowaniu osób, które wykonają testy na brak obecności wirusa lub okażą dowód przebycia choroby, wykazując obecność przeciwciał, tak jak to ma miejsce np. w Niemczech. Dodatkowo, jeżeli pozwoliłyby na to przepisy, moglibyśmy prowadzić weryfikację faktu zaszczepienia i przyjmować gości legitymujących się odpowiednim zaświadczeniem, na przykład Unijnym Certyfikatem Covid, stosowanym w państwach UE od 1 lipca br - dodaje Marcin Trybus.