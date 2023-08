Młodzi ludzie chcą pracować w hotelu, ale na swoich zasadach (WYWIAD)

W lipcu minął rok, odkąd dołączyła pani do hotelu Novotel Warszawa Centrum, jak ocenia pani ten czas?

To była duża zmiana w moim życiu prywatnym i zawodowym, bo przyjechałam do Warszawy z Trójmiasta. Pochodzę z Litwy i w Polsce jestem od 6-7 lat. A Warszawa i ten hotel są chyba dla każdego, kto tu pracuje, bardzo ważnym i istotnym elementem. To jest duży hotel, w którym dużo się dzieje, jest dużo gości, duży zespół i dużo wyzwań.

Wyzwania branży hotelarskiej

Co jest najtrudniejsze w pracy w hotelarstwie, patrząc z pani perspektywy?

Ludzie są różni. Każdy z nas ma różne cechy charakteru, różne dni i różne oczekiwania, które się zmieniają też codziennie, więc tutaj powiedziałabym, że właśnie interakcje z ludźmi, czy to z gośćmi, czy z pracownikami jest najtrudniejsze, ale i najlepsze w tej pracy.

Jak ocenia pani obecną sytuację na rynku hoteli w Polsce?

Myślę, że ta sytuacja jest dzisiaj dosyć pozytywna. Za nami są już czasy pandemii, które były jakby zaskoczeniem, wyzwaniem i naprawdę dużym stresem dla wszystkich. Z kolei w ubiegłym roku była wojna i wszelkie perypetie związane z uchodźcami, z powrotem gości po zakończeniu pandemii. To też były czasy takie pozytywne, dlatego że mogliśmy wrócić do gości, do pracy i zacząć żyć i pracować jak przed pandemią.

Od drugiej połowy ubiegłego roku obserwujemy powrót biznesu, wraca gość zarówno biznesowy jak i indywidualny. W weekendy mamy dużo rodzin z dziećmi, więc też chyba Polacy odnaleźli Warszawę, jeśli chodzi o takie wypady weekendowe i odwiedzanie, bo zazwyczaj to jechaliśmy w górę albo nad morze i Warszawa była tranzytem albo dla biznesu, przynajmniej ten hotel zawsze taki był.

Rynek pracy w hotelarstwie

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla rynku hoteli?

Myślę, że ludzie, bo nadal rynek pracy też się zmienił i zmieniły się oczekiwania. Widziałam już kilka pokoleń, które weszły na rynek pracy, i to nie tylko w hotelarstwie. Ludzie się zmieniają, oczekiwania się zmieniają, a my jako pracodawcy też musimy uwzględnić te zmiany. Poza tym teraz wzrosła inflacja, ceny energii, więc koszty utrzymania obiektu nam się zmieniły i musimy, zresztą zawsze o to dbaliśmy, ale teraz musimy być jeszcze bardziej tacy, nie chcę powiedzieć „ostrożni”, ale dbać o to i pilnować się.

Czy młodzi ludzie chcą pracować w hotelarstwie?

Mamy tutaj osoby, które pracują bardzo długo w hotelu i mamy osoby, które dopiero przychodzą o pracy po zakończeniu szkoły i próbują. Oczywiście, że pokolenie, które wchodzi dzisiaj na rynek pracy, jest zupełnie inne od nas. Musimy się nawzajem siebie nauczyć. To nie jest łatwe, bo mamy jako osoby starsze, które pracują dłużej, mamy swoje własne zachowania i własny punkt widzenia jak to ma wyglądać. Jak się zderzamy z innym punktem widzenia, który nam się może wydaje niekoniecznie, nie chcę powiedzieć „poprawny”, ale że musiałoby być inaczej, ale to nam też pozwala właśnie na tę interakcję, na uczenie się.

Dzisiaj młodzi ludzie chcą pracować w hotelu, tylko może inaczej, bo moje pokolenie jak ja zaczynałam pracę w hotelu, chcieliśmy robić szybko, dużo i zaraz. Dzisiaj praca dla młodego człowieka jest nie jest najważniejszym elementem, bo młodzi cenią sobie też czas wolny, cenią sobie swoje życiowe hobby. Chcą spędzać czas jakościowo i też oczekują tego, że w pracy też będzie tak samo i niekoniecznie może się godzą na nadgodziny. Dlatego potrzebujemy więcej osób do wykonania tej samej pracy, ale jak już ktoś się zakochuje w hotelarstwie, to zostaje tutaj.

Dziękuję za rozmowę.