Moxy Warsaw Praga: ruch gości w hotelu powyżej oczekiwań (wywiad)

Na pewno nadrzędne jest prawo w danym kraju i wytyczne rządu, i zgodnie z tym musimy działać. Bezpieczeństwo gości i pracowników hotelu to dla nas priorytet – powiedziała w rozmowie z horecatrends.pl Magdalena Kamecka, Sales & Marketing Manager w hotelu Moxy Warsaw Praga.

Autor: Jakub Szymanek Data: 09 sierpnia 2021 16:36

Jakub Szymanek, horecatrends.pl: Za nami ponad 2 miesiące „odmrożenia” hoteli. Jak Pani ocenia ten czas dla hotelu Moxy?

Magdalena Kamecka, Moxy Warsaw Praga: Jest to dla nas intensywny okres. Obecnie w głównej mierze mamy gości, którzy przyjeżdżają całymi rodzinami zwiedzić Warszawę. Największe obłożenie odnotowujemy w weekendy. Z kolei w tygodniu ruch jest trochę mniejszy, aczkolwiek patrząc na te dwa miesiące po odmrożeniu, to i tak zaskakująco satysfakcjonujący jak na obecne, niełatwe dla hoteli miejskich czasy. Rozmawiamy z naszymi gośćmi i mamy od nich sygnał, że są otwarci na podróże. Chcą przemieszczać się, poznawać nowe destynacje, zwłaszcza, że już pojawiają się obawy odnośnie tego, co może dziać się na jesieni. Potencjalne ryzyko ograniczeń w możliwości podróżowania sprawia, że wszyscy chcemy jak najintensywniej wykorzystać okres wakacji. Staramy się zatem stworzyć jak najlepsze propozycje wypoczynku w Moxy Warsaw Praga i cieszymy się, że spotykają się one z bardzo pozytywnym odbiorem, co sprawia, że nasze poziomy obłożenia znacznie przewyższają wcześniejsze prognozy.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Powiedziała Pani o gościach nastawionych na turystykę, a co z gośćmi biznesowymi? Czy tacy również odwiedzają hotel Moxy?

Mówiąc o profilu gości, to niezmiennie obie te grupy obecne są w hotelu, choć oczywiście zmieniły się proporcje. W tygodniu mamy więcej gości biznesowych, natomiast w weekendy hotel jest pełen gości nastawionych na zwiedzanie Warszawy, wypoczynek lub rozrywkę. Atutem naszego hotelu jest lokalizacja. Znajdujemy się w Centrum Praskim Koneser, które swoją ofertą przyciąga gości z innych miast. Są to m.in. wystawy takich artystów jak Banksy czy Beksiński. Osoby, które przyjeżdżają na wspomniane wydarzenia zatrzymują się u nas. Dodatkowo hotel Moxy jest dobrze skomunikowany z innymi częściami miasta. Blisko stąd m.in. na Powiśle, gdzie jest Centrum Nauki Kopernik czy Elektrownia Powiśle. Piechotą od nas można dotrzeć do ZOO lub na Bulwary Wiślane.

Trendem wśród hoteli staje się otwieranie na lokalnych gości i zapraszanie ich do restauracji. Jak to wygląda w przypadku baru w Moxy? Czy są Państwo otwarci na mieszkańców Warszawy?

Jesteśmy jedynym barem w okolicy, który jest otwarty 24 godziny na dobę i to przyciąga nie tylko gości hotelowych, ale i mieszkańców Warszawy. Oczywiście ze względu na obowiązujące ograniczenia ruch w barze jest mniejszy niż przed pandemią. Jesteśmy otwarci zarówno na gości naszego hotelu jak i na Warszawiaków. Szczególnie miłe są wizyty naszych stałych gości, w tym mieszkańców Konesera, którzy odwiedzają nas regularnie nie tylko towarzysko, ale korzystają również z naszych przestrzeni przeznaczonych do pracy.

Coraz więcej krajów decyduje się na wprowadzenie paszportów covidowych i udostępnianie hoteli lub restauracji wyłącznie dla osób zaszczepionych. Jak Pani ocenia tego typu działania?

Hotele Moxy są częścią Grupy Marriott, w której wewnętrznie rozpatrywane są regulacje, obowiązujące aktualnie w danym kraju, a następnie przygotowywane odpowiednie wytyczne i rekomendacje. Obowiązują nas również procedury grupy Dobry Hotel, która jest operatorem hotelu. Na pewno nadrzędne jest prawo w danym kraju i wytyczne rządu, i zgodnie z tym musimy działać. Bezpieczeństwo gości i pracowników hotelu to dla nas priorytet.

Dziękuję za rozmowę.