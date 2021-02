MZ: takie sytuacje jak w Zakopanem, doprowadzą do zaostrzenia restrykcji

Kontrole w hotelach wypadły dobrze, one same w sobie nie stanowią zagrożenia; musimy być odpowiedzialni - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w dłuższej perspektywie, takie sytuacje jak w Zakopanem, doprowadzą do zaostrzenia restrykcji.

Autor: PAP Data: 15 lutego 2021 15:23