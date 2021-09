Nowości w menu hotelu Campanile Warszawa. Kanapka z homarem za 130 zł

Od 13 września na gości działającej przy hotelu Campanile Warszawa restauracji The Loft czeka Lobster Roll, czyli kanapka z homarem. Cena zestawu z frytkami i napojem wynosi 130 zł.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 13 września 2021 11:23

Kanapka Lobster Roll 13 września zagości w menu restauracji The Loft, jednego z konceptów gastronomicznych działających w kompleksie Louvre Hotels Group zlokalizowanym przy ulicy Towarowej w Warszawie i obejmującym hotele marek Golden Tulip, Première Classe i Campanile. Propozycja obejmuje frytki, napój oraz maślaną bagietkę, która skrywa całą tajemnicę wycenionego na bagatela 130 złotych zestawu – solidną porcję homara w sosie majonezowo-musztardowym.

Lobster Roll w menu restauracji The Loft w Warszawie

– Lobster Roll trafia do naszego menu w ramach akcji zainspirowanej przez francuską centralę marki Campanile. W polskich realiach kanapka może wydawać się dość ekscentryczna, ale na pomysł serwowania homara w formie zbliżonej do hot doga wpadli już w pierwszej połowie XX wieku Amerykanie i danie to po dziś dzień jest bardzo popularne u wybrzeży Nowej Anglii, gdzie poławia się homary. Niemniej w Polsce te skorupiaki wciąż kojarzą się przede wszystkim z kuchnią luksusową. Tym bardziej cieszymy się, że możemy zaskoczyć naszych gości czymś nietypowym i zaprosić ich do wspólnej zabawy w odkrywanie nieczęsto spotykanych w nad Wisłą połączeń smakowych. Takie podejście do gastronomii nie tylko wpisuje się w charakter marki Campanile, ale także pozwala pracownikom naszych restauracji na twórcze rozwijanie własnych talentów – mówi Danuta Marcinkowska, PR & Marketing Coordinator, Louvre Hotels Group.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Lobster Roll pojawi się w menu restauracji The Loft w Warszawie w ramach międzynarodowego eventu kulinarnego, w którym udział wezmą również restauracje działające przy wybranych hotelach Campanile we Francji i Hiszpanii. Kolekcjonerzy kulinarnych przygód muszą się jednak pośpieszyć. Luksusowa kanapka będzie dostępna jedynie do 27 września lub do wyczerpania zapasów.