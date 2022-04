PHH zorganizuje Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy

Ponad 7 tysięcy uchodźców z Ukrainy zamierzają ugościć hotele i obiekty Polskiego Holdingu Hotelowego podczas Śniadania Wielkanocnego, organizowanego wspólnie przez PHH i Caritas.

Wydarzenie odbędzie się w dniu, w którym przypada Wielkanoc Kościołów wschodnich – 24 kwietnia, w różnych częściach Polski.

PHH zorganizuje Śniadanie Wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy

– Dla wielu osób z Ukrainy najbliższe Święta Wielkanocne to będą pierwsze obchodzone z daleka od domu, a często również bez najbliższych członków rodziny. Wiemy, że dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, będzie to bardzo trudny czas, dlatego wspólnie z Caritas zapraszamy osoby z Ukrainy, które uciekły przed koszmarem wojny, do naszych hoteli na śniadanie wielkanocne. Chcemy być z Wami w tym czasie i w ten sposób pomóc Wam przeżyć pierwszą Wielkanoc prawosławną w Polsce. Do wspólnego przeżywania tego świątecznego czasu zapraszamy także innych przedstawicieli z naszej branży – hotelarzy i restauratorów. Pokażmy naszą solidarność, otwórzmy nasze serca, dajmy naszym gościom możliwość przeżywania tego dnia w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Śniadanie Wielkanocne odbędzie się w hotelach i obiektach, należących do grupy PHH, zarówno w dużych miastach – Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu, Łodzi czy Szczecinie, a także w innych mniejszych miejscowościach w Polsce, jak również w atrakcyjnych turystycznie rejonach nadmorskich i górskich. Obiekty te zlokalizowane są na terenie 20 diecezji. Zapraszanie gości z Ukrainy będą koordynowały diecezjalne Caritas.