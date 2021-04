Polska Izba Hotelarzy: HoReCa to dla rządu „chłopiec do bicia”

- Cały sektor HoReCa przedstawia się jako niemalże głównych winowajców epidemii - mówi w rozmowie z serwisem www.horecatrends.pl Marek Łuczyński, prezes zarządu Polskiej Izby Hotelarzy.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 15 kwietnia 2021 07:28

Co Pan myśli o werdykcie ministra Niedzielskiego z 14 kwietnia - dot. przedłużenia obostrzeń i zamknięcia hoteli do 3 maja?

Co tydzień oczekujemy tych konferencji rządowych jak jacyś skazańcy, czekamy w stresie i niepewności czy wypuszczą nas z tej „celi” czy znów nie. Ja mam nadzieję, że okres wiosenno-letni będzie już dla sektora hotelowego otwarty. Niestety obecnie, jak i przez cały czas trwania pandemii, nie ma żadnej strategii rządowej dla naszego sektora. Cała branża HoReCa jest takim łatwym chłopcem do bicia dla rządu. Przedstawia się nas jako niemalże głównych winowajców epidemii. Rząd jest głuchy na różne postulaty samorządu branżowego i izb gospodarczych. Choć przyznam, że konferencja z 14 kwietnia nie była dla mnie zaskakująca. Niewielkie były nadzieje, że hotele zostaną na Majówkę otwarte.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy – szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Choć np. Słowacy poinformowali, że otwierają się na turystykę krajową, mimo, że mieli znacznie gorszą sytuację pandemiczną niż w Polsce. I tutaj logiczne jest to, że lepiej dla strony rządowej kontrolować epidemię w rodzimych hotelach, które spełniają najwyższe normy jakości sanitarnej, ale one są zamknięte. Za to turyści będą mogli w miarę spokojnie podróżować po świecie. To dla mnie sytuacja paranormalna.

A do tego podziemie, które działa czy nawet kwitnie?

Nie jest tajemnicą, że zaraz ruszy „pseudoagroturystyka”, która nie będzie kontrolowana przez policje i sanepid - będzie kwitła. Podczas majówki goście wybiorą noclegi w apartamentowcach. A hotele, które zainwestowały w bezpieczne przyjęcie gości pozostaną zamknięte. To jest totalna abstrakcja. Ja bym chciał poznać jakiś plan, scenariusz działania dot. odmrażania polskiej gospodarki. Czy my naprawdę jesteśmy gorsi niż Brytyjczycy? W naszym rządzie nikt niczego nie planuje na miesiąc do przodu. Wszystko jest doraźne, przypadkowe. Polska funkcjonuje niczym Państwo z mokrej dykty.

Jakie działania są sektorowi potrzebne tu i teraz?

Tu i teraz powinniśmy zostać otwarci, żeby ta sytuacja paranoiczna przestała istnieć. Obecny niby twardy lockdown, podobnie jak pomoc rządu dla przedsiębiorców, jest papierowy. Ludzie się spotykają, wyjeżdżają, na Majówkę też wyjadą. Przestańmy być hipokrytami, mówię tu o stronie rządowej, tylko otwórzmy te hotele, w sposób odpowiedzialny, w ścisłym reżimie sanitarnym. Jeśli nie możemy liczyć na pomóc rządu, to prośba, żeby rząd nie przeszkadzał w prowadzeniu biznesu, hotelarze sobie poradzą. Nie mamy państwa, polityków którzy potrafią zarządzać w kryzysie. Trzeba otworzyć branżę i absolutnie promować to, żeby Polacy zostali w kraju, wybierali polskie obiekty noclegowe. Potrzebna jest bardzo duża kampania na ten temat.