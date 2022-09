Property Forum: Hotele czekają na mocne odbicie w turystyce (relacja)

Większość hoteli notuje obecnie dobre frekwencje. Rosnące koszty często zabijają jednak efektywność funkcjonowania. O tym, w jakich nastrojach jest branża hotelarska, rozmawiali prelegenci debaty „Hotele czekają na mocne odbicie w turystyce”, która odbyła się 19 września 2022 w ramach Property Forum 2022.

Property Forum 2022

- Po 2 latach pandemii, kiedy wydawało się, że jest szansa na opanowanie sytuacji, mamy do czynienia z kolejnymi kataklizmami: wojna w Ukrainie i dramatycznie rosnące ceny, głównie nośników energii, materiałów i usług zaopatrzenia hoteli - mówił podczas Property Forum 2022 Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

Jak wskazał, lipiec i sierpień były dobrymi miesiącami dla branży.

Mamy ponad 50 proc. obłożenia w 87 proc. hoteli. Część ludzi została w kraju i wypełniła hotele. To też zasługa Polskiego Bonu Turystycznego. Gdyby nie to, że ceny zabijają nam efektywność, to branża miałaby się całkiem dobrze. Niestety, efektywność w hotelach kuleje. Ceny prądu, energii i gazu, braki w zatrudnieniu na stanowiska kluczowe dla obsługi gości bardzo dają się we znaki. To powoduje, że nie możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP

Wyzwaniem dla branży będzie racjonalizacja kosztów energii.

Artur Kozieja, prezes Europlan, stwierdził, że ostatnie miesiące były bardzo dobre dla hoteli wypoczynkowych. Ludzie zostali w Polsce i odkrywali ją na nowo, m.in. Karkonosze. Natomiast ucierpiały hotele miejskie, zwłaszcza w Krakowie. Po wybuchu wojny odwoływano zagraniczne rezerwacje.

Prelegent przyznał, że dziś bardzo trudno o finansowanie w tej branży.

Dominik Sołtysik opowiedział o wynikach hoteli Orbis SA.

Wyniki od marca znacznie się poprawiły. Jeżeli chodzi o okres wakacyjny, to nasze wyniki są porównywalne do 2019. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt z nas w to nie wierzył. Odkładaliśmy tę datę na 2024 albo później. Obłożenie w naszych hotelach miejskich jest na poziomie 2019 roku. Udało nam się podnieść średnią cenę, żeby utrzymać odpowiednią marżowość. Dominik Sołtysik, Orbis SA

Olbrzymim problem w przyszłym roku będzie zdaniem prelegenta wzrost cen energii oraz odpowiedź na inflację rzędu 16 proc. Jedynym rozwiązaniem będzie podnoszenie cen.

– Bardzo ostrożnie, ale inwestujemy. Otworzyliśmy hotel w Szczecinie. Pracujemy nad nowym projektem w Krakowie. W branży hotelowej trzeba inwestować w bieżące aktywa – dodał.

Jan Wróblewski, współwłaściciel Zdrojowa Invest& Hotels, stwierdził, że ten rok może być rekordowy, jeżeli chodzi o hotele miejskie. Jego zdaniem w przypadku hoteli wakacyjnych zeszłe wakacje były lepsze.

– Wyniki są porównywalne do 2019. Tylko pytanie, co będzie w kolejnym roku. Marżowość hoteli turystycznych spadnie, a konkurencja hoteli turystycznych z każdym rokiem się drastycznie zaostrza – podkreślił.

Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH, opowiedział o sukcesie hoteli przylotniskowych, które mają rekordowe wyniki. Polacy coraz częściej podróżują.

– Do COVID-u wydawało nam się, że umiemy dobrze optymalizować swoje koszty, ale COVID nauczył nas jeszcze więcej. Mając do czynienia z inflacją i wzrostem kosztów w tym roku, nasze wskaźniki są lepsze niż były. Oczywiście wzrósł nam z 4 do 8 proc. wskaźnik mediów. Największymi kosztami są koszty pracownicze i są one niższe niż przed COVID-em. EBIDA wzrosła nam z 20 proc. do 40 proc. Jesteśmy w stanie w mądry sposób optymalizować koszty. Nadal jednak jest niepewność co do przyszłości – wymieniał.

Gheorghe Marian Cristescu przyznał, że jest to bardzo trudny czas dla inwestycji hotelowych. PHH ma ponad 30 otwartych projektów na ponad miliard złotych oraz bardzo trudne negocjacje z wykonawcami.

Jego zdaniem, na rynku będzie mniej budowanych nowych projektów. Częściej będą za to rewitalizacje i modernizacje. Prezes PHH wymienił też Rzeszów jako miejsce, w które warto inwestować.

Władysław Grochowski, prezes Arche, był optymistą co do przyszłości branży hotelarskiej

– Mamy przeszło 25 proc. wyższe przychody i wyniki niż w 2019 roku, a w całej grupie mamy dwukrotnie lepiej. Dla hotelarstwa idzie dobry czas – twierdził.

Grupa Arche aktualnie prowadzi 4 inwestycje, jednak z 16 - 11 wstrzymano.

Władysław Grochowski dodał, że jesteśmy bezkonkurencyjni w rewitalizacji obiektów zabytkowych.

Rafał Szmytke, prezes POT, opowiedział o trudnej sytuacji Polski Wschodniej oraz o działaniach POT, min. o kolejnej odsłonie promocji Polski Wschodniej dla Polaków czy zapraszaniu zagranicznych dziennikarzy.

Prelegent wskazał, że dużym problemem jest obecnie postrzeganie Polski jako kraju frontowego.

