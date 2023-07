Strategia to cena. Co odróżnia hotele miejskie od turystycznych? (WYWIAD)

Wyzwania branży hotelarskiej

Za nami pierwsze półrocze 2023 roku. Jaki to był czas dla hotelu Novotel Warszawa Centrum?

Mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobry okres dla hotelu. Bardzo dobry pod względem przychodów, natomiast bardzo trudny pod względem kosztów.

Mówiąc o kosztach, które z nich są najbardziej dotkliwe?

Myślę, że jak w każdej branży również i w naszej, jest to wynagrodzenie. Pamiętamy wszyscy wzrost wynagrodzeń w związku z inflacją z zeszłego roku. Pod koniec minionego roku inflacja wynosiła około 18%, więc średni wzrost wynagrodzeń, co wiąże się również ze zmianą minimalnego wynagrodzenia w Polsce, było około 14-15%.

Drugim kosztem, co też wszyscy doskonale wiemy, bo płacimy swoje, własne rachunki, jest rosnący koszt energii i wszystkich mediów.

Jaka jest strategia hotelu na drugie półrocze 2023 roku?

Wyznacznikiem jest budżet i staramy się go realizować również pod względem przychodów jak również i kosztów. Strategia to cena. Ponieważ hotel jest duży, więc ma duży wolumen, natomiast w takiej sytuacji, kiedy koszty rosną około 25-30%, jedynym rozwiązaniem jest cena.

Remont hotelu Novotel Warszawa Centrum

Trwa remont hotelu, na jakim etapie są prace? Co już się zmieniło, a co przed nami?

Hotel w przyszłym roku będzie obchodził 50 rocznicę, więc oczywiście wymaga remontu, mimo tego, że przez te 50 lat hotel był remontowany systematycznie. Hotel posiada 742 pokoje plus ogromną gastronomię, więc nie sposób wyobrazić sobie, żeby nie był remontowany. Wszystkie pokoje zostaną wyremontowane. Zajmie to nam około półtora roku, czyli tak naprawdę planujemy zakończyć remont w pierwszej połowie przyszłego roku. Remontujemy pokoje plus korytarze. Tak naprawdę niewyremontowane, niewymienione zostaną tylko okna w pokoju. Wszystkie pozostałe elementy zostaną wymienione.

Jak obecnie wygląda ruch w hotelach?

Mówiąc o Warszawie, jeżeli mielibyśmy to porównać do roku 2022, czyli ten poprzedni rok, to obłożenie jest troszeczkę mniejsze, powiedzmy na poziomie około 70%. Natomiast przychodowo jest prawie o 30% więcej, czyli tak jak powiedziałem, ta strategia związana z wyższą średnią ceną jest wdrożona i ona się sprawdza.

Hotele miejskie vs. hotele turystyczne

Czy hotele miejskie mają trudniej niż hotele turystyczne?

Ciężko powiedzieć, ponieważ każdy jest inny. Jeżeli jest to hotel turystyczny we wspaniałym miejscu, gdzie pogoda jest stabilna, to myślę, że takie hotele nie mogą narzekać na brak klientów. Natomiast w sytuacji, kiedy pogoda się popsuje, automatycznie klientów jest mniej. To samo jest w hotelu miejskim, ponieważ hotel miejski pracuje 7 dni w tygodniu. Musi pracować 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, mając różnych klientów. Zazwyczaj od poniedziałku do piątku są to klienci biznesowi, natomiast w weekend jest więcej klientów turystycznych, rodzin z dziećmi. Jeżeli pogoda się popsuje, tych gości jest mniej. Jeżeli w Warszawie nic się nie dzieje, gości również jest mniej. Myślę, że tak funkcjonuje każde miejsce, każde miasto.

Jeżeli chodzi o hotele miejskie, to również ta strategia cenowa jest inna, bo cena tak jak powiedziałem, w takich miastach jak Warszawa, jest bardziej dynamiczna. W hotelach turystycznych ta cena jest bardziej stabilna. Ona tak szybko się nie zmienia, ponieważ zazwyczaj są tam sezony. Natomiast jeżeli chodzi o hotel miejski taki jak ten, ta cena może się zmieniać w zależności od tego, co dzieje się w mieście i jaki jest popyt. Myślę, że obecnie nie ma żadnego problemu, żeby hotel miejski, taki jak ten, w Warszawie doskonale sobie radził.

Dziękuję za rozmowę.