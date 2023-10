W kuchni nie lubię słowa „niemożliwe” albo „nie da się” (WYWIAD)

Kucharz do zadań specjalnych

Kiedy pojawił się u Ciebie pomysł, żeby zostać kucharzem?

Chyba jak byłem nastolatkiem. Miałem kolegę – dziś nie jest kucharzem, tylko rehabilitantem – z którym gotowaliśmy sobie coś niemal co weekend. Naszymi popisowymi daniami były spaghetti z sosem bolońskim i spaghetti z majerankiem. Ale przygotowywaliśmy też menu na grille dla znajomych. Myślę, że inspiracją do gotowania była też moja babcia, która gotowała różne niestandardowe rzeczy. Rozpieszczała nas.

Jak wyglądały Twoje początki w restauracyjnej kuchni?



Kiedy chciałem się usamodzielnić, postanowiłem przeprowadzić się z Nowego Miasta do Warszawy. Musiałem od razu znaleźć pracę, żeby się utrzymać. Z ogłoszenia trafiłem do Bierhalle. Byłem kompletnie zielony, nie skończyłem nawet szkoły gastronomicznej. Pamiętam, jak szef kuchni zapytał mnie, jakie znam potrawy kuchni niemieckiej. Jedyne co mi przyszło do głowy, to golonka, kapusta i kiełbasa. Przyjął mnie na stanowisko pomocnik kucharza. I tu po raz pierwszy miałem szczęście. Pracę w gastronomii zaczyna się zwykle od najgorszych rzeczy jak mycie sałaty i kuchnia zimna. Potem są dodatki. Ale tam akurat sekcja zimna była tuż obok kuchni mięsnej i gorącej. Dzięki temu przeskoczyłem dodatki i szybko awansowałem.

I Bierhalle zamieniłeś wkrótce po tym na Sheraton, skąd taka decyzja?

Znalazłem ogłoszenie, że w Sheratonie szukają kelnerów. Poszedłem na rozmowę i zostałem kucharzem. Znowu musiałem zaczynać od mycia sałaty. Jednak wiedziałem, że jeśli chcę się rozwijać, a chciałem – to Sheraton jest do tego idealnym miejscem. W Bierhalle była jedna kuchnia, a w Sheratonie kilka. W dodatku każda na innym piętrze: kuchnia gorąca, azjatycka, bankietowa, zimna i śniadania. Każda 10 razy większa, niż ta, w której pracowałem wcześniej. Do tego chłodnie, magazyny. Nie raz zabłądziłem w tych korytarzach.

Co cię najbardziej zaskoczyło w pracy w kuchni hotelowej?

Wyobrażałem sobie, że praca w kuchni takiego hotelu wygląda jak na filmach, czyli układanie na talerzu i wydawanie dla klientów. Nic bardziej mylnego. Najwięcej pracy, czasu, poświęcenia trzeba było włożyć w przygotowanie składników. Dużo się tam nauczyłem. Sporo działo się już od lunchu na 150 osób, a do tego dochodziły serwis do pokoi, bufety i kolacje à la carte. Każde danie musiało być gotowe w 15 minut.

Rzeczywiście sporo tego, czy zapamiętałeś z tamtych czasów jakiś inspirujący smak?

To było mnóstwo zupełnie nowych smaków. Zapamiętałem jeden: oliwa truflowa. Od jej zapachu kręciło mi się w głowie. Dopiero wiele lat później się z nią przeprosiłem.

Stamtąd trafiłeś do kuchni głównej restauracji La Olive.

Wyszło tak, że znowu zaczynałem od mycia sałaty (śmiech). Ale, że nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu, więc kiedy już się nasyciłem wyrafinowaną kuchnią restauracyjną, zaczęła kusić mnie kuchnia bankietowa. To jest wyzwanie, równocześnie podać 300, 400 czy 1000 porcji, często na wyjeździe. Składniki liczy się nie w kilogramach, a w tonach.

Kolacja dla 700 VIP-ów

Jak wspominasz te doświadczenia?

Każda taka impreza to przygoda. Przygotowując kolacje na szczeblu rządowym, musieliśmy współpracować z BOR-em. Każdy dostawca musi zostać sprawdzony i zaakceptowany. Funkcjonariusze patrzą nam na ręce podczas gotowania, a potem specjalna komórka degustuje każdą potrawę.

Kiedyś mieliśmy nakarmić 700 VIP-ów na ważnym kilkudniowym kongresie. Towar przyjeżdżał do nas tirami każdego dnia. Wcześniej trzeba było te dostawy zaplanować, spakować, rozpakować na miejscu. Rozpakowujemy. W menu pieczona gęś z czerwoną kapustą. W samochodzie coś zupełnie innego. Pomyłka, zdarza się. Tylko, że ja za parę godzin będę musiał się zmierzyć z kilkoma setkami głodnych biznesmanów. Wolałem nie ryzykować. Wytrzasnęliśmy te gęsi spod ziemi i były. Po czymś takim kiedy orientuję się, że mam w menu gotowane warzywa a la minute, ale nie mam kuchenki, nie tracę głowy. Gotuję je czajniku. A kiedy wieczorem dostaję informację, że następnego dnia mam wydać bankiet dla tysiąca kibiców, to wiem, że sobie poradzę.

Z pewnością takie sytuacje hartują i uczą jeszcze większego i dokładniejszego planowania pracy. Jak Ty to odbierasz?

Takie momenty mnie rozwijają, ale wymagają też idealnej organizacji jak np. przygotowanie bankietu na 2500 osób w hali EXPO. Sala tak wielka, że kiedy stało się przy pierwszym stoliku, to nie było widać ostatniego. Menu to jedno, ale jest jeszcze cała strona logistyczna. Trzeba na przykład obliczyć, ile czasu zajmie rozstawienie 2,5 tysiąca talerzy. Często jedzenie jest serwowane cały dzień: śniadania, przerwy kawowe, lunch, kolacja i coctail party. Zaczynamy o 7 rano, kończymy o 4 w nocy, I tak kilka dni z rzędu.

Największą przygodą jest jednak praca z ludźmi. Zazwyczaj to stały zespół, ale zdarzają się sytuacje, że rekrutujemy współpracowników lokalnie. Kiedyś zaproponowano nam praktykantów ze szkoły gastronomicznej dla osób głuchych. Na początku się przestraszyłem, bo normalnie w kuchni jest krzyk, chaos, nerwy. Ale pracowała z nami w kuchni Agata, która też nie słyszy. Skoordynowała 7- osobowy team. Pracowali przy cateringu na 2000 osób. To była najspokojniejsza, najbardziej zorganizowana sekcja. Cisza, spokój.

Po tym pierwszy raz zostałeś szefem kuchni.

Tak, wtedy po raz pierwszy zostałem szefem kuchni bankietowej zimnej w Sheratonie. W kuchni gorącej używałem noża i gotowałem, w zimnej częściej można mnie było zobaczyć telefonem, długopisem i kalkulatorem.

Jak to wspominasz?

Bardzo ucieszyła mnie ta zmiana, bo ja lubię rozwijać, a robiąc cały czas to samo, traci się okazję do rozwoju. Robiliśmy duże imprezy, a wtedy tylko kilku graczy na rynku mogło podjąć się ich organizacji. Nauczyłem się budować zespól, zarządzać ludźmi. Obserwowałem jak to robi Artur Grajber i jego zastępcy, bo to były dla mnie mimo wszystko nowe kompetencje. Wielu kucharzy nie chce pracować w hotelach, bo tam ciągle coś się dzieje: dużo ludzi, duży ruch, cały czas coś się zmienia. A dla mnie, właśnie dlatego, to było miejsce idealne.

Przeszedłeś w Sheratonie całą ścieżkę kariery, od mycia sałaty do bycia szefem kuchni. Wtedy pojawiła się propozycja z hotelu Bristol. Długo zastanawiałeś się nad nową ofertą?

Praca w gastronomii ma taki plus, że każdy każdego zna. Kiedy na ekranie wyświetlił mi się numer Michała Tkaczyka, szefa kuchni hotelu Bristol, który zaproponował mi funkcję swojego zastępcy, długo się nie zastanawiałem. Zwykle, na takim stanowisku częściej bywa się w biurze, niż w kuchni, a Michał od razu zaprosił mnie do współtworzenia menu na następny sezon. Razem ze mną do zespołu dołączył też Daniel. Zamknęliśmy się we trzech w kuchni i po paru godzinach zaczęliśmy rozumieć się bez słów. Z jednej strony - tak działa gotowanie, z drugiej – kucharz i kuchnia muszą do siebie pasować. Ja się świetnie odnalazłem w Bristolu, chociaż gdyby ktoś mi to powiedział, kiedy mając 15 lat, spacerowałem z rodzicami po Krakowskim Przedmieściu, nie uwierzyłbym w to. Patrzyłem na Bristol i myślałem: wow, tu na pewno dużo się dzieje, fajnie byłoby tu pracować. No i rzeczywiście, nie narzekam na brak wrażeń.

Mówiąc o wrażeniach i doświadczeniach, które z nich z codziennej pracy, wspominasz szczególnie?

Na pewno kolacja dla kadry piłkarskiej i zespołu AC/DC. Chociaż sporo gwiazd, które koncertują w Polsce, zatrzymuje się u nas. Nie brakuje więc wrażeń, zwłaszcza, że mamy bardzo różnorodną kuchnię. W gin barze Lane’s serwujemy nikkei, czyli mix kuchni peruwiańskiej i japońskiej. Jest to bardzo nowoczesna kuchnia. W restauracji Marconi, której bazą od 1901 była kuchnia polska, dziś eksperymentujemy z Robertem Makłowiczem. Serwujemy menu inspirowane jego podróżami. Pierwsza była kuchnia belgijska, która wcale nie jest łatwa w przygotowaniu. Zaczynaliśmy w marcu, w menu były mule, gulasz wołowy, frytki i gofry. A wymyśliliśmy gofry na słodko z gulaszem wołowym w czerwonym winie i pieczoną marchewką. Chyba się udało, Robert Makłowicz i ambasador Belgii chwalili. Potem były jeszcze Hiszpania, Francja, Węgry i inne kraje, które odwiedził Makłowicz. Ale wszystkie te nowości łączymy z tym, co jest na stałe w naszej karcie. Jeśli nasz gość w hotelu w Nowym Jorku czy Londynie je sałatkę Cezar albo Club Sandwich, może je zjeść także u nas. Dopasowanie tego to taki trochę kulinarny tetris.

Kuchenne inspiracje

Jak wygląda Twoja praca nad menu i tworzenie nowych dań?

Zaczyna się na pewno od wyobrażenia, od jakiegoś pomysłu. Potem zaczynam próbować, a potem przychodzi czas na doszlifowanie przepisu. Ale to nie jest tak, że któregoś dnia rano znienacka, budzę się z pomysłem na nowe danie. Bardzo cenię sezonową kuchnię. I kiedy na przykład zbliża się sezon szparagowy, to wiem, że coś ze szparagami powinno znaleźć się w menu. Pod wpływem takiego impulsu mój mózg zaczyna pracować.

Powiedziałeś o sezonowości, co jeszcze inspiruje Cię w pracy nad menu?

Na pewno podróże i odwiedzanie nowych miejsc. Dla mnie miejscem, które pobudza moją wyobraźnię, jest Londyn. I nie dlatego, że chodzę po gwiazdkowych restauracjach i jem coś wyjątkowego. W ogóle tam nie chodzę, kiedy wyjeżdżam turystycznie, zwłaszcza, że tam do dobrej restauracji nie można wejść ot tak z ulicy. Rezerwację robi się często na miesiące do przodu. To co mnie porusza, to klimat miasta, niesamowity mix ludzi i kultur. Ale inspirujące może być pójście do nowej knajpki za rogiem, wycieczka za miasto – wszystko, co dostarcza nowych wrażeń.

Sięgam też do źródeł pisanych. Teraz, pracując nad nowym polskim menu, inspiracji szukam w woluminach z 18 wieku. Fascynujący jest język, jakim wtedy mówiło się o jedzeniu – trochę jakbym czytał kulinarnego „Pana Tadeusza”. Ciekawe są też przepisy z okresu międzywojnia.

Coś szczególnie Cię zaskoczyło w kuchni z tamtego okresu?

Nam wydaje się, że dawna kuchnia polska to mięso, mięso i jeszcze raz mięso. A to nieprawda. Do Polski w tamtym okresie przypływały przyprawy z Indii, które chętnie używano. Z mięs jadano głównie dziczyznę, a do tego jedzono dużo ryb i raków. Ale moim największym odkryciem jest kawior. W Wiśle żyły jesiotry. Łowiono je i z nich mieliśmy nasz lokalny polski kawior.

Myślisz, że dzisiaj dałoby się odtworzyć taki kawior z jesiotra?

Nie lubię słowa „niemożliwe” albo „nie da się”. Ani w kuchni, ani w życiu. Właściwie, to jedyna rzecz, która może mnie wyprowadzić z równowagi. Zawsze jest coś, co można zrobić, wymyślić, zaproponować. Staram się otaczać ludźmi, którzy lubią się uczyć, chcą się rozwijać. I jeszcze takimi, którzy potrafią opowiadać o jedzeniu, bo to ważna część kulinarnego doświadczenia. Zupełnie inaczej je się „karmelowy krem z orzechową posypką”, a zupełnie inaczej „crème brulee z prażonymi orzechami dzikiej leszczyny”. Jemy nie tylko po to, żeby się najeść, ale też po to, żeby doświadczać nowych rzeczy.

Jak słucha się Ciebie, można odnieść wrażenie, że praca w kuchni jest dla Ciebie spełnieniem, ale i codziennym wyzwaniem. Widać, że lubisz, jak dużo dzieje się, czy zatem praca w kuchni daje Ci wystarczająco dużo adrenaliny?

Na pewno tak. Chociaż więcej dają mi jej moje dziewczyny. Mam trzy córki – 10 lat, 7 lat i 4 miesiące. Karmienie ich to dopiero rollercoaster. Na razie lubią głównie to, co znają. W zasadzie to codziennie mogłyby jeść frytki. Na szczęście mam bliskich znajomych, którzy lubią być zaskakiwani. Ostatnio podałem zupą szczawiową z jajkiem poche i sałatką z ziół z żółtkiem. Powiedzieli, że tego co u mnie, nie zjedliby nigdzie indziej.

Dziękuję za rozmowę.