W kuchni wracamy do korzeni i prostoty smaków (wywiad)

Maciej Majewski, szef kuchni w restauracji La Brasserie Moderne w hotelu Sofitel Warszawa Victoria, opowiada horecatrends.pl o zmianach, jakie zaszły w restauracjach hotelowych w wyniku pandemii.

Jakub Szymanek: Rok 2021 był trudny dla gastronomii, która dopiero w drugim półroczu mogła w miarę normalnie funkcjonować. Jak oceniasz ten czas?

Maciej Majewski: Cieszę, się, że goście wrócili do restauracji i to w jeszcze większej liczbie niż przed pandemią. Widać było, że wszyscy byli spragnieni tego, żeby odwiedzać restauracje i smakować w nich jedzenie. I to jest bardzo pozytywne zjawisko w tym wszystkim. Po tym, jak mogliśmy przyjmować gości w naszych wnętrzach, bardzo dużo gości do nas wróciło, tych którzy korzystali wcześniej z usług naszej restauracji, ale także pojawili się nowi goście.

Restauracja La Brasserie Moderne w wyniku pandemii przeszła zmiany, w tym bardzo odmienione zostało menu.

Zmieniliśmy kartę, ponieważ jeszcze bardziej otworzyliśmy się na gości z zewnątrz. Chociaż nasza restauracja jeszcze przed pandemią była otwarta na gości z zewnątrz, a nie ograniczała się wyłącznie do gości hotelowych, to teraz idziemy w tym kierunku jeszcze bardziej. Stąd też zmiany w menu, aby reagować na potrzeby naszych gości.

W nowej karcie jest sporo różnorodności, ale też i klasyków. Jedzenie ma dawać poczucie komfortu, ponieważ jesteśmy restauracją w hotelu i mamy wśród gości dużo rodzin z dziećmi, a ich wymagania są trochę inne niż gości, którzy korzystają u nas z oferty kolacyjnej czy lunchowej.

Rozumiem, że restauracja przesuwa się bardziej w stronę comfort foodu?

Jest to kuchnia comfort food, ale wszystko jest elegancko podane i liczy się smak.

Pandemia tak bardzo wpłynęła na zmiany karty?

Jak najbardziej, pandemia wpłynęła na wszystko w kuchni, na całą restaurację, jak również działalność hotelu.

Czy te zmiany zostaną z nami, czy jednak hotele i ich restauracje będą wracać do tego, co było przed pandemią?

Nie tylko my, ale każdy w pandemii zagregował na swój sposób i zmienił swoje zawartości w menu. Gastronomia zmieniła się bardzo. I nie chodzi tu już nawet o pandemię, ale wracamy w kuchni do korzeni, prostoty smaków i ich prezentacji. Produkt w kuchni jest najważniejszy.

Jakie jeszcze zmiany zaszły w kuchni w tym czasie?

Gastronomia na całym świecie zmienia się i reaguje na pojawiające się trendy. Restauracje gwiazdkowe przechodzą stricte na potrawy wegańskie i wegetariańskie, jak np. bardzo słynna restauracja gwiazdkowa w Nowym Jorku, która ze swojego menu postanowiła całkowicie zrezygnować z mięsa. Trendy w kuchni mają duży wpływ i w menu wielu restauracji można znaleźć jeszcze więcej potraw, które są wegańskie, wegetariańskie czy gluten free. Tworząc menu, otwieramy się na te wszystkie zapotrzebowania.

Dziękuję za rozmowę.