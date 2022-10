Weranda Home planuje stworzyć sieć butikowych hoteli

Planujemy rozwijać Werandę Home w innych miastach. Widzimy, że ten format działa – powiedział Jan Poniński, Head of Business Weranda Family Restaurants w rozmowie z horecatrends.pl.

Odrodzenie hoteli po pandemii

Jakub Szymanek: Jak oceniasz miniony sezon w Werandzie Home?

Jan Poniński: W Werandzie Home mieliśmy sporo klientów indywidualnych i biznesowych. To był nasz najlepszy sezon. Postawiliśmy mocno na ofertę dla klientów B2B, małych grup wynajmujących nasz obiekt na wyłączność. Są to najczęściej zarządy firm, banki czy grupy szkoleniowe. To jest nasza gałąź, w której się bardzo rozwinęliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Czujemy, że mamy wyjątkowe miejscem dla klienta biznesowego, który czuje się u nas kompleksowo „zaopiekowany”. Budujemy tutaj dobrą atmosferę i wszyscy, którzy nas odwiedzają, są tym zachwyceni. Jest przestrzeń dookoła hotelu, a sam obiekt to nie jest jakiś moloch, a mimo to nadal można u nas zrealizować event do 150 osób. Mamy obecnie 20 pokojów, które możemy oferować gościom. Jesteśmy butikowym obiektem ze świetną kuchnią, w sercu pięknej natury, ale i blisko dużego miasta z bardzo dobrą komunikacją.

A jak wygląda sytuacja z gośćmi indywidualnymi i przyjęciami?

Sezon był udany, widać, jak bardzo ludzie zatęsknili za urlopami i wakacjami po pandemicznej szarej rzeczywistości. Przyjęcia zarówno indywidualne jak i firmowe odbywały się w tym sezonie bardzo często.

Zauważyliśmy zmianę w sektorze związanym z weselami. Pary coraz częściej rezygnują z wielkich wesel na rzecz mniejszych, ale dużo bardziej jakościowych przyjęć.

Weranda Home w innych miastach

Jakie są dalsze plany biznesowe związane z Werandą Home?

W Werandzie cały czas kończymy naszą inwestycję. Chcemy dokończyć nasze SPA z basenem i zwiększyć bazę noclegową do 60 pokojów.

Planujemy również rozwijać Werandę Home w innych miastach. Widzimy, że ten format działa. Udało nam się stworzyć wyjątkowe miejsce i dlatego chcemy to dalej rozwijać.

Które regiony Polski interesują Cię pod kątem inwestycji?

W długoterminowym planie chcielibyśmy stworzyć butikową sieć naszej marki Werandy Home pod Warszawą, Krakowem i pod Trójmiastem, gdzie będziemy oferować nasze usługi klientom biznesowym, indywidualnym i weselnym w otoczeniu pięknej natury ze świetną kuchnią. Wszystko to w duchu ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Widzimy, że turyści już niekoniecznie chcą wyjeżdżać na wczasy za granicę, a chcą odpoczywać w jakościowych miejscach w Polsce i tutaj upatrujemy naszą niszę.

Planujesz budowę wszystkiego od podstaw, czy może adaptowanie już istniejących budynków?

Myślę, że to będzie budowa, bo adaptacja już istniejących budynków może być trudniejsza i droższa. Kluczem jest znalezienie dobrego inwestora, ale też terenu, na który taki format spod Poznania będziemy mogli przenosić. Widzimy w tym potencjał, dlatego chcemy iść w tym kierunku.

