Wielkanoc na Zanzibarze i Dominikanie. Polacy wyruszają do otwartych hoteli

Wielkanoc na Zanzibarze i Dominikanie. Polacy wyruszają do otwartych hoteli

Od soboty w kraju pełen lockdown. Hotele zamknięte dla gości. Polacy "uciekają" za to na Wielkanoc na Dominikanę, Zanzibar, do Meksyku i Egiptu. Samoloty są wypełnione do ostatniego miejsca.

Autor: money.pl Data: 18 marca 2021 09:48