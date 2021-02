Włodarze Mikołajek, Giżycka i Mrągowa przeciwni restrykcjom

– To katastrofa: mówią jednym głosem włodarze Mikołajek, Giżycka i Mrągowa. Ich zdaniem zapowiedziany przez rząd powrót obostrzeń załamie finanse miast i miasteczek na Mazurach. Region żyje z turystyki i bez niej może sobie nie poradzić – pisze portal wp.pl.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zamyka od soboty w województwie warmińsko-mazurskim hotele, kina, teatry, galerie handlowe i obiekty sportowe. Oburzeni tym faktem są włodarze Mikołajek, Giżycka i Mrągowa.

– Rząd nie patrzy racjonalnie. Otwiera i zamyka. Jedyne co mogę teraz zrobić, to stanąć przeciwko sanepidowi. Nikomu nie zakażę dalszej działalności. Wokół hoteli działa kilkanaście zakładów fryzjerskich, sklepy, hurtownie dostarczające żywność. U nas nie było tak jak w Zakopanem, nie było tłumów na ulicach. Turyści rozłożyli się po 7 hotelach w mieście. Jeśli nie będę miał wpływów z podatków, jak zapłacę nauczycielom, za co utrzymam pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – cytuje burmistrza Mikołajek Piotra Jakubowskiego portal wp.pl.

– W grudniu w imieniu kilkudziesięciu gmin prosiliśmy rząd, żeby zastosował na Mazurach podobne rozwiązania jak na Śląsku. Chodzi o zwrot z budżetu gminom części umorzonego firmom podatku. Dostaliśmy odpowiedź, że na Mazurach nie ma turystów – mówi wp.pl. włodarz Mikołajek.

