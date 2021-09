Zarządzanie hotelem przypomina dziś pracę na giełdzie

- Uczymy się na nowo hotelarstwa, bo zachowania konsumenckie są odmienne od stabilnych zachowań konsumenckich, z którymi mieliśmy do czynienia w 2019 r. - mówił podczas EEC 2021 w Katowicach Michał Kozak, prezes zarządu Hotel Arłamów SA.

- Niepewność, zarówno w sektorze gościa indywidualnego, jak i w branży MICE jest bardzo duża - mówił podczas dyskusji „Turystyka – nowe otwarcie” w ramach EEC Michał Kozak.

Prezes zarządu Hotel Arłamów SA zaznaczył, że mimo to podchodzi optymistycznie do biznesu. Wskazuje również na różnorodność doświadczeń, które na nowo rozrysowują mapę zachowań konsumenckich.

Pandemia zmieniła zachowania konsumenckie

- Zarządzanie obiektem przypomina dziś pracę na giełdzie. Wskaźniki cały czas rosną albo spadają, w zależności liczby zachorowań, decyzji rządu czy ogólnego przekonania do podróży. Uczymy się na nowo hotelarstwa, bo zachowania konsumenckie są odmienne od stabilnych zachowań konsumenckich, z którymi mieliśmy do czynienia w 2019 r. - stwierdził Kozak.

Jak zaznaczył prelegent, turystyka w segmencie przyrodniczym jest bardzo pożądana, ale we wrześniu i październiku notowane są wzrosty w sektorze MICE. - Grup konferencyjnych jest bardzo dużo - przyznaje. - Mamy moment, w którym możemy sobie pozwolić na oddech, ale długoterminowo sytuacja jest bardzo trudna. Mamy do czynienia z dużą inflacją, odwróconym rynkiem pracownika w sektorze hotelarskim, dużą korektą na rynku wynagrodzeń, dużym wzrostem cen produktów spożywczych i widmem czwartej fali. Robimy założenia i plany, ale są one obarczone bardzo dużą niepewnością - powiedział prezes zarządu Hotel Arłamów SA.