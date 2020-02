6 lutego Dniem Barmana. Jakie trendy zdominują sztukę miksologii w 2020 r.?

6 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Barmana. Zawód ten przestał być awaryjną opcją na życie, stając się powodem do dumy i satysfakcji. Polscy barmani bardzo szybko dogonili Zachód, a w wielu konkursach osiągają topowe na świecie wyniki. Kwitnie także miksologia, czyli sztuka przygotowywania drinków, na którą wpływają podobne trendy jak na całą branżę gastro. Barmani z Centrum Praskiego Koneser zdradzili nam te, które będą dominować w 2020 roku!

Autor: www.horecatrends.pl Data: 06 lutego 2020 08:12

Międzynarodowy Dzień Barmana obchodzony jest w dniu św. Amanda z Maastricht, biskupa żyjącego w latach 584-679 i będącego patronem winiarzy, piwowarów, karczmarzy, barmanów oraz producentów winogron i win, handlarzy i harcerzy. Święto mało popularne ale z roku na rok zyskuje na znaczeniu.

Profesja, która wymaga ciągłego doskonalenia się

Zawód barmana przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Wizja doskonalenia wiedzy i umiejętności, pracy w pięknych, prestiżowych miejscach, dla najbardziej wymagających, ale też doceniających zaangażowanie Gości, na najlepszych produktach z całego świata, przyciąga ambitnych, inteligentnych i kontaktowych ludzi.

Kolorowy i bardzo zróżnicowany barmański świat odnaleźć można w Centrum Praskim Koneser. Znajduje się tam 10 barów, za którymi spotkać można aż 30 barmanów. Mają oni do swojej dyspozycji 10 000 kieliszków, 500 mocnych alkoholi, 250 rodzajów wódek oraz 200 win, które służą im do tworzenia wyjątkowych drinków i koktajli. I to właśnie oni opowiedzieli o specyfice zawodu oraz o trendach na 2020 rok!

Barmani z Konesera pytani o najważniejsze cechy osobowościowe w ich zawodzie, zgodnie wymieniają kreatywność, empatię, pracowitość, uśmiech, ale także spokój, opanowanie oraz asertywność. To profesja, która wymaga ciągłego doskonalenia się, nie tylko pod kątem technicznym. Ważny jest kontakt, wyczucie i troska o gościa, który w barmanie często upatruje prawdziwego przewodnika po nieznanych smakach.

Efekt WOW i kreatywne poszukiwania

Zdaniem Piotra Milczarka z "Baru 3/4" w Muzeum Polskiej Wódki, trendem na 2020 r. są smaki wywołujące efekt "WOW". - Lekko zamarynowane owoce lub wyciąg z owoców na bazie octu to ciekawe przełamanie konwenansów. Klasyki z twistem to również kierunek, który warto rozwinąć - whisky sour z dodatkiem ogórka i syropu koperkowego to zupełnie nowe i intrygujące wydanie tego drinka. Mam też nadzieję, że 2020 będzie czasem fascynacji polską wódką, która oferuje naprawdę wiele możliwości smakowych! - mówi.

Patryk Nowak z Koneser Grill dodaje, że 2020 r. jest czasem kreatywnych poszukiwań. - Każdy barman chce zadziwić, zrobić coś własnego i odkryć swoją oryginalną kompozycję smaków. Robienie własnych syropów, infuzji i używanie technik, które obecne są na kuchni - np. gotowanie próżniowe sous-vide czy zamrażarki szokowe. To daje wiele możliwości do stworzenia czegoś naprawdę zaskakującego - przyznaje.

Szprycery, koktajle, lokalne smaki

Na sztukę barmańską wpływają także trendy prozdrowotne. To potwierdza Marcin Bonikowski z ORZO people-music-nature Koneser. - Patrząc na coraz większą wagę, jaką przykładamy do zdrowego stylu życia, według mnie popularne będą koktajle, które mają w sobie mniej cukru lub są tworzone na bazie jego zamienników, np. ksylitolu. Potencjał widzę również w dużych, wysokich koktajlach, tzw. high ball, oraz szprycerów – te, w połączeniu z herbatą, świetnie sprawdzą się jako orzeźwiająca opcja na lato - mówi. I dodaje, że dynamika branży barmańskiej powoduje, że nie można się tu nudzić – szybko zmieniające się trendy to konieczność ciągłej nauki i poszukiwania nowych kierunków rozwoju.

Szprycery i koktajle to mocny trend także według Marka Datkuna z Syreniego Śpiewu. -Rośnie również popularność alkoholi na bazie agawy, takich jak tequila czy mezcal – ludzie coraz częściej o nie pytają i myślę, że w tym roku warto wdrożyć je do oferty lokalu - dodaje.

Warto postawić także na prostotę. Martyna Blaut z Bistro Bar WuW zwraca uwagę na to, że na popularności zdecydowanie zyskują ostatnio polskie i lokalne alkohole. - W WuWu odczarowujemy picie polskiej wódki i tworzymy koktajle na jej podstawie, aby pokazać, że kryje się w nich wyjątkowy smak, naprawdę wart poświęcenia większej uwagi - mówi.

WSZYSTKIM BARMANOM REDAKCJA HORECATRENDS.PL ŻYCZY SAMYCH SUKCESÓW W DNIU ICH ŚWIĘTA!