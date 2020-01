7 trendów i inspiracji, które kształtują karnawałową sztukę barmańską 2020!

View this post on Instagram

„Turek" Rum | Galliano | białko | gruszka To pierwszy koktajl, który chcemy Wam przedstawić. Zainspirowany spichlerzem o nazwie „Turek". Historia: Choć nie wiadomo kiedy powstał, wiadomo że do połowy XVIII wieku był najwyższym magazynem na wyspie. Składowano w nim cukier, zboża, tekstylia i drewno, a dawne Gdańskie podania mówią o pierwszym w Polsce ładunku kawy. @wyspapolnoc team <3 ————————————— „The Turk" Rum | Galliano | egg white | pear This is the first cocktail we want to present to you. Inspired by the granary called „The Turk". History: Known as the highest middle aged silo, used to be a storage of lumber, sugar and fabrics. Some people say, thet first cargo of coffee was stored here. The @wyspapolnoc team <3