Adam Ringer, Green Caffe Nero: W Social Mediach prowadzimy bogate życie społeczne

Od niemal miesiąca wszystkie kawiarnie są przymusowo zamknięte, jednak Goście z markami nadal są w kontakcie. - Klienci piszą do nas, rozmawiają z nami. W Social Mediach prowadzimy bogate życie społeczne - mówi Adam Ringer, współzałożyciel sieci kawiarni Green Caffe Nero.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 10 kwietnia 2020 16:22

Czyli w tym trudnym czasie macie kontakt ze swoimi klientami?

Tak oczywiście, staramy się.

Przypomnę, że rząd ogłosił przymusowe zamknięcie lokali w piątek po południu, podczas gdy nasze kawiarnie były wypełnione towarem, w oczekiwaniu na weekend. Więc po tej nagłej decyzji my zostaliśmy z hektolitrami mleka, z setkami kilogramów sera i innych produktów. Wszystkie te produkty zawieźliśmy do Banków Żywności. Informacja dotycząca tego działania, zamieszczona na naszym profilu na LinkedIn miała kilkaset tysięcy pozytywnych reakcji. Klienci piszą do nas, rozmawiają z nami. W Social Mediach prowadzimy bogate życie społeczne.

Czyli świat równoległy istnieje dla Green Caffe Nero?

Tak! Niestety nie można w tym świecie wypić razem kawy.

