Barista Starbucks w San Diego otrzymał 100 tys. USD napiwku Barista Starbucks w San Diego został zwyzywany przez klientkę, którą poprosił o zakrycie twarzy maseczką. Oburzeni tym internauci zebrali dla niego na portalu crowdfundingowym do wtorku blisko 100 tys. USD "napiwku". #starbucks #sandiego #kawiarnia #barista #kawa #pandemia #covi̇d19 #koronawirus #internet #crowfunding #wsparcie #pomoc @starbucks @starbucks_polska