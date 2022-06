Branża speciality coffee rośnie w siłę (WIDEO)

Michał Ziemlewicz z firmy Best CS, będącej dystrybutorem sprzętu gastronomicznego, w tym ekspresów, w rozmowie z nami ocenił rynek kawiarni w Polsce oraz wyjaśnił, dlaczego warto postawić na solidny ekspres w kawiarni.

Rynek kawy w Polsce rozwija się dynamicznie

Sytuacja na rynku kawiarni pomału wraca do tego, co było przed pandemią. Rynek kawy w Polsce dynamicznie się rozwija, a z drugiej strony lokale cały czas próbują sobie poradzić ze wszystkim trudnościami, które miały podczas pandemii i wyjść z tego dołka.

Co robić, aby wyróżnić się wśród konkurencji na rynku kawiarni?

Na pewno warto skupić się na produkcie, który chcemy sprzedawać, czyli w przypadku kawiarni kawę, i serwować ją w jak największej jakości. Z drugiej strony trzeba poszerzać ofertę i trafiać w gusta konsumentów, które się zmieniają, i których świadomość cały czas wzrasta. Dlatego kawiarnie stawiają obecnie na produkt najwyższej jakości. Branża speciality coffee bardzo dynamicznie się rozwija. I tutaj widzimy trend, którym warto podążać, czyli stawianie na wysokiej jakości produkty.

Dlaczego warto zainwestować w solidny ekspres?

Profesjonalne ekspresy gwarantują przede wszystkim dużą wydajność, bardzo precyzyjne proces parzenia kawy i kontrolę nad każdym parametrem, który jest kluczowy podczas parzenia kawy, czyli kontrolę temperatury i wielu innych czynników. Dlatego w naszej ofercie posiadamy ekspresy kolbowe i automatyczne najwyższej jakości, od najlepszych producentów takich jak Dalla Corte i Franke, które gwarantują w stu procentach powtarzalny produkt, czyli kawę.

Ekspresy jak samochody? Czy jest problem z dostępnością sprzętu na rynku?

Podobnie jak przypadku rynku samochodów, tutaj widzimy podobne trudności. Wielu producentów ma problemy z dostępnością części, więc faktycznie czas oczekiwania na zamówienia ekspresów kolbowych czy automatycznych bardzo się wydłużył. Obecnie w przypadku niektórych producentów jest to nawet pół roku. Dlatego restauratorzy powinni zadbać o to, żeby współpracować z partnerami, którzy potrafią zapewnić krótki czas oczekiwania na zamówienie i potrafią przewidzieć różne sytuacje, która są na rynku i zaopatrzają się w większą ilość urządzeń, aby zawsze mieć dostępny produkt. W naszej firmie dbamy o to i staramy się utrzymywać pełne stoki magazynowe, co pozwala nam, skrócić czas oczekiwania na ekspres niemal do zera. Klient może zamówić od nas ekspresy i dostać je od ręki. To jest obecnie kluczowe, bo jeśli otwieramy lokal, to mamy okazję, żeby go wyposażyć z dnia na dzień. A jeśli mamy czekać na ekspres pół roku, to wtedy tracimy. Dlatego warto zwrócić się do takiego dostawcy sprzętu, który zadba o to, aby mieć w pełni dostępną ofertę.