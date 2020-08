Browar Jana rozpoczyna współpracę z organizatorami Pub Quiz. Celem jest wsparcie branży HoReCa w odbudowie frekwencji w lokalach sprzed pandemii koronawirusa i odbudowa relacji społecznych.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 07 sierpnia 2020 12:10

Wiele osób wobec niepewności związanej z koronawirusem zdecydowało się spędzić wakacje w Polsce kosztem zagranicznych wojaży. Taka sytuacja stwarza dużą szansę dla lokali gastronomicznych, gdyż sporo potencjalnych klientów, którzy w tym czasie przebywaliby na zagranicznych wyjazdach, pozostało w swoich miejscowościach. Esencją sukcesu takich lokali jest zaproponowanie klientom ciekawej formy spędzenia czasu. Jedną z szans dla takich lokali jest właśnie Pub Quiz, w którego wsparcie włączył się Rzemieślniczy Browar Jana.

- Jako Browar Jana zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z organizatorami Pub Quiz, by dodatkowo zachęcić ludzi do wizyt w lokalach gastronomicznych. Sam Pub Quiz jest świetną formą rozrywki, sprawdzenia swojej wiedzy z najróżniejszych obszarów oraz formułą zdrowej rywalizacji pomiędzy jego uczestnikami. Dodatkową korzyścią jest odbudowa relacji społecznych i integracja osób, które zdecydują się wziąć udział w zabawie, a puby i restauracje zyskują możliwość oczarowania swoim klimatem zarówno nowych jak i starych (z czasów sprzed Covid-19, przyp. red.) klientów. Co więcej, uczestnik Pub Quizu w czasie trwania rozgrywki, częstokroć korzysta zasobów danego baru, bo to właśnie piwo idealnie łączy się z taką formą grywalizacji. – dodaje Adam Jakubowski, dyrektor Ooeracyjny w Browarze Jana.

Pub Quiz to forma rozrywki intelektualnej polegającej na sprawdzaniu wiedzy z interdyscyplinarnych dziedzin, takich jak np. kino, sport, muzyka, geografia, historia itp., który swoją formą przypomina popularne teleturnieje jak „Jeden z Dziesięciu” czy „Milionerzy”. Osoby, które chcą uczestniczyć w takim quizie kompletują wśród swoich znajomych drużynę i wyszukują w okolicy lokalu, w którym w najbliższym czasie odbędzie się rozgrywka. W pierwszej części Pub Quiz zadawane są pytania, na które odpowiedzi udziela się na specjalnie przygotowanych kartach, w drugiej natomiast prowadzący zabawę podaje prawidłowe odpowiedzi by wyłonić drużynę, która uzyska najwięcej punktów. Wszystko odbywa się w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy.

- Rozpoczynamy naszą współpracę z Pub Quiz w 16 lokalach w całej Polsce. Jako firma rodzinna oparta na wartościach utożsamiamy się z ideą Pub Quizu. Wspólne spędzanie czasu w gronie najbliższych jak rodzina czy przyjaciele, zdrowa rywalizacja poprzez zabawę, edukacja czy perspektywa odbudowy relacji społecznych po pandemii to składowe, które spowodowały, że zdecydowaliśmy się zostać sponsorem nagród w Pub Quiz. – dodaje Agnieszka Łapaj, właścicielka Rzemieślniczego Browaru Jana.