Caffè Vergnano otworzyło polski sklep internetowy

Najstarsza palarnia kawy we Włoszech postawiła kolejny krok w rozwoju na polskim rynku. Caffè Vergnano uruchomiło oficjalny sklep internetowy.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 24 kwietnia 2020 10:43

Caffè Vergnano 1882 to najstarsza palarnia kawy we Włoszech, rozwijana od czterech pokoleń przez rodzinę Vergnano. Marka eksportuje kawę do ponad 90 krajów świata. Jest też szóstym największym producentem kawy we Włoszech i jedną z największych sieci, jeżeli chodzi o liczbę kawiarni w Europie. Firma rozwija się również w Polsce. W ostatnim czasie uruchomiony został oficjalny sklep internetowy dla klientów detalicznych.

- Naszą misją jest popularyzacja włoskiej kultury picia kawy zarówno w Europie, jak i na świecie. Obecnie kawiarnie Caffè Vergnano znajdują się w 19 krajach na świecie. Codziennie serwujemy świeżą kawę dla mieszkańców m.in. Dubaju, Doha, Monachium czy Nowego Jorku. Otwarcie sklepu internetowego w Polsce jest dla nas kolejnym ważnym krokiem rozwoju w Europie - mówi Carolina Vergnano, wnuczka założyciela, zarządzająca rozwojem Caffè Vergnano.