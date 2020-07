Cena i smak najważniejszymi czynnikami przy wyborze piwa w lokalu

Piwo rzemieślnicze od koncernowego zasadniczo odróżnia jedna rzecz – smak. Drugą jest cena, gdzie to z kolei koncerny są bardziej konkurencyjne. Właściciele restauracji, pizzerii, burgerowni i każdego innego miejsca gastronomicznego, w którym łączy się jedzenie z piwem powinny rozważyć czy przypadkiem wyjątkowości serwowanych przez nich potraw nie wzmocniłoby charakteryzujące się wyjątkowym smakiem – piwo rzemieślnicze.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 15 lipca 2020 12:22

Piwa rzemieślnicze, które zapoczątkowały w Polsce tzw. piwną rewolucję na początku miały w zasadzie tylko jedną barierę do przekroczenia. Barierę ceny, w której klient kilkakrotnie zastanawiał się czy zapłacić za nieznane mu piwo często kilkanaście złotych, gdy obok w menu restauracji był klasyczny eurolager za kilka złotych.

– Z czasem browarów rzemieślniczych w Polsce zaczynało być coraz więcej, co miało przełożenie na półki sklepowe w marketach, gdzie obok klasycznych koncernowych zaczęły pojawiać się piwa rzemieślnicze. Konsumenci zaczęli poznawać craft. Bardzo ważna była w tym czasie odpowiednia edukacja, polegająca na zrozumieniu różnicy w jakości tych piw. W maksymalnym skrócie za piwem rzemieślniczym, jak sama nazwa wskazuje stoi rzemieślnik, osoba, która taką receptura piwa stworzyła, uwarzyła je, nie jest anonimowa. W browarach koncernowych nie ma piwowarów, są technologowie produkcji. Najistotniejsza jest różnica w składnikach. W naszym browarze, ale zapewne jak i we wszystkich browarach kraftowych w tym kraju nie do pomyślenia byłoby korzystanie przy produkcji piwa z jakichś tanich zamienników surowców, które stosują koncerny. Dla przykładu zamiast słodu jęczmiennego często dodaje się syrop glukozowo-fruktozowy jako zamiennik – komentuje Agnieszka Łapaj, właścicielka Rzemieślniczego Browaru Jana.

Na szczęście ostatnie lata były naprawdę dobre dla polskiego craftu. Pomogły m.in. organizowane w różnych miejscach polski festiwale piwne oraz multitapy, w których można było próbować naprawdę szerokiej oferty piw.

– Konsumenci zrozumieli, że craft, to najwyższa jakość składników i dodatków, ale też mniejsza skala działania niż w przypadku koncernów, przez co piwo rzemieślnicze jest po prostu droższe. Rynek szybko zaakceptował, że za butelkę piwa kraftowego zapłacimy nawet dwa, trzy a w skrajnych przypadkach i kilka razy więcej niż za koncernowe – dodaje Agnieszka Łapaj.

Własna marka biznesowo-wizerunkową szansa dla HoReCa

Podczas wizyty w restauracji, burgerowni czy pizzerii, klient widząc w menu selekcję piw rzemieślniczych, w zdecydowanej większości doceni fakt, właściciel takiego lokalu stawia na najwyższą jakość również przy foodpairingu (łączenia jedzenia z piwem). – Szeroki wybór craftu w takich lokalach wskazuje, że prowadzący biznes nie oszczędza na tak ważnych dodatkach, jakimi dla dobrego jedzenia, którym szczyci się dana restauracja jest dobre piwo rzemieślnicze – dodaje Agnieszka Łapaj.

- Od jakiegoś czasu lokale gastronomiczne różnego typu zauważają, że piwo rzemieślnicze to nie tylko świetny dodatek do jedzenia czy autonomiczny napój dla spragnionych. To przede wszystkim wysokiej jakości produkt, z najlepszych składników oraz cała masa, towarzyszących jego degustacji, emocji i chwil. Chwile te mogą kojarzyć się z danym lokalem poprzez produkcję własnej marki wysokojakościowych piw rzemieślniczych. W naszym browarze produkujemy coraz więcej marek tzw. Private Label właśnie dla właścicieli firm z branży HoReCa. Są to różne typy marek, od najbardziej premium, gdzie piwo trafia do prestiżowego lokalu, aż przez świetnie układającą się współpracę z pizzeriami czy burgerowniami, które tworzą swoje marki piw z wykorzystaniem sprawdzonych styli piwnych jak np. Pils czy Pszeniczne, które są idealne na gorące dni. Lokale gastronomiczne, które decydują się na produkcję piwa pod własną marką w Browarze Jana, zazwyczaj promują również swoje piwo w mediach społecznościowych, grafikach związanych z działalnością restauracji, co finalnie przekłada się na znaczący wzrost rozpoznawalności ich marki – kończy wypowiedź Agnieszka Łapaj.