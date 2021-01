Chiny w liście do byłego szefa Starbucksa zachęcają do poprawy relacji ChRL-USA

Przywódca ChRL Xi Jinping w liście do byłego szefa Starbucksa Howarda Schultza wezwał firmę do udziału w poprawie relacji chińsko-amerykańskich – podała w czwartek państwowa agencja Xinhua. Stosunki USA-Chiny uznawane są obecnie za najgorsze od dziesięcioleci.

Autor: PAP Data: 15 stycznia 2021 11:15

W swoim liście Xi "zachęcił Howarda Schultza, emerytowanego prezesa Starbucks Corporation, a także tę firmę, aby dalej odgrywała pozytywną rolę w rozwoju chińsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i handlowej oraz dwustronnych stosunków" - przekazała Xinhua.

Była to odpowiedź na list Schultza do chińskiego przywódcy, w którym były szef Starbucksa "pogratulował Chinom zbliżającego się zakończenia budowy umiarkowanie zamożnego społeczeństwa we wszystkich aspektach pod wodzą Xi" - zaznaczyła oficjalna chińska agencja.

W ostatnich latach relacje amerykańsko-chińskie dramatycznie się pogorszyły, a część komentatorów określała coraz ostrzejszą rywalizację obu mocarstw mianem "nowej zimnej wojny". Prezydent USA Donald Trump nakładał karne cła na chiński eksport oraz sankcje na chińskie firmy i urzędników, na co Pekin odpowiadał retorsjami.