Coffeedesk kooperuje z browarem Maltgarden

Coffeedesk wraz z warszawską palarnią HAYB Speciality Coffee we współpracy z kołobrzeskim browarem Maltgarden stworzyli kolejną z serii kawę Barrel Aged, czyli poddaną leżakowaniu w dębowej beczce.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 31 marca 2021 13:10

Coffeedesk, kawowy omnichannel z Kołobrzegu wraz z browarem Maltgarden oraz palarnią kawy HAYB Speciality Coffee łączą siły, by przedstawić swoim klientom ziarna poddane wyjątkowej obróbce. Soczyste i owocowe ziarna z Kolumbii El Obraje trafiły do idealnie nadających się do tego procesu dębowych beczek dostarczonych przez Maltgarden. Zanim się tam znalazły, leżakował w nich bourbon Heaven Hill, gdy zaś beczki trafiły do Kołobrzegu, przez kilka miesięcy mieściły hektolitry imperialnego stouta z serii Gate.

Co zyskuje kawa poprzez leżakowanie w opróżnionych, dębowych beczkach? Ponieważ zielone ziarno jest częściowo higroskopijne, przenikają do niego aromaty z otoczenia - w tym przypadku dębowe drewno oddaje kawie posmak deserowego, szlachetnego alkoholu, czekoladowych pralin oraz charakterystyczny dla dębiny waniliowo-taninowy finisz przywodzący na myśl skórki czerwonych owoców. Leżakowanie to niejako przedłużenie procesu obróbki ziarna przed wypaleniem.

- To już druga kawa z serii Barrel Aged, którą przygotowaliśmy wspólnie z HAYB Speciality Coffee. W tej edycji dołączył do nas kołobrzeski browar Maltgarden, co cieszy podwójnie, ze względu na wzmocnienie naszej lokalnej współpracy. Łączymy siły z naszymi długoletnimi i zaufanymi partnerami, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów - tłumaczy Paweł Świderski, wicemistrz Polski Brewers Cup odpowiedzialny za piwno-kawowe projekty w Coffeedesk.

- Metoda barrel aged wpisuje się w trendy, które mocno rozwijają się w kawowej branży. Wciąż poszukiwane są rozwiązania, które pozwolą na wyciągnięcie z kawy jeszcze więcej smaku i aromatu - czy to poprzez odpowiednią fermentację czy właśnie przez leżakowanie ziaren w beczkach po różnych trunkach wysokiej jakości. Dodaje to zdecydowanie unikalnego charakteru ziarnom, które dzięki takiemu zabiegowi stają się jeszcze bardziej wyjątkowe, gromadząc w sobie zdecydowanie więcej intrygujących sensorycznie wrażeń - dodaje Paweł Świderski.

Współpraca pomiędzy Coffeedesk, HAYB i Maltgarden to nie tylko seria Barrel Aged. Równolegle ruszyła produkcja kraftowego piwa z serii I’m your barista oraz Coffee to go. Na potrzeby tego projektu Paweł Świderski z Coffeedesk zaparzył kawę speciality dostarczoną przez palarnię HAYB - dzięki temu piwo wyprodukowane przez Maltgarden zyskało jeszcze więcej charakteru. Kawa Barrel Aged jest dostępna na stronie Coffeedesk.