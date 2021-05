Coffeedesk: Ostatni rok wyzwaniem dla branży kawowej (wywiad)

– Polacy stali się home baristami. Podczas lockdownu znacząco wzrosła sprzedaż nie tylko ziaren jakości speciality, ale również akcesoriów do parzenia kawy – powiedział w rozmowie z horecatrends.pl Kamil Kwietniewski, szef sprzedaży B2B na Polskę w Coffeedesk.

Pandemia wymusiła konieczność pracy zdalnej, ale nie ma chyba takiej siły, która doprowadziłaby konsumentów do rezygnacji z kawy. Z tęsknoty za biurowymi ekspresami i kawiarniami, Polacy stali się home baristami.

Ostatni rok był wyzwaniem dla całej branży kawowej. Palarnie również zostały zmuszone do przemodelowania swojego biznesu i przestawienia się z obsługi sektora HoReCa na sprzedaż do klientów bezpośrednich, finalnych konsumentów.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi, że wybierając kawę wyższej jakości, otrzymują produkt o znanym pochodzeniu, pozyskiwany w etyczny sposób od początku, od momentu zerwania wiśni kawowca.

Jakub Szymanek, horecatrends.pl: Miniony rok był rekordowym dla Coffeedesk pod kątem przychodów. Czy można powiedzieć, że jesteście, jednymi z nielicznych, zwycięzcami pandemii?

Kamil Kwietniewski, Coffeedesk: Trudno mówić o czyimkolwiek zwycięstwie, biorąc pod uwagę, jaki kryzys wywołała pandemia w wielu branżach. Wyjście obronną ręką z kryzysu Coffeedesk zawdzięcza przemyślanemu i wdrożonemu na długo przed pandemią modelowi biznesowemu, opartemu o omnichannel. Zaopatrujemy zarówno klienta detalicznego w ramach naszego sklepu internetowego, obsługujemy partnerów biznesowych jako dostawca i dystrybutor czołowych kawowych marek, działamy w Polsce, jak i za granicą. Prowadzimy też sieć butikowych kawiarni. Jestem przekonany, że dywersyfikacja jest kluczem do naszego sukcesu, a rosnące przychody są rezultatem wieloletnich działań skupionych na rozwoju biznesu. Nasza otwartość i elastyczność sprawdziły się również w dobie pandemii - w momencie zamknięcia sektora HoReCa, nacisk w naszych działaniach w obszarze B2B przenieśliśmy na współpracę z innymi podmiotami e-commerce. To była dobra decyzja podjęta w odpowiednim czasie - koronawirus jeszcze dobitniej pokazał, że przyszłość handlu jest w internecie.

Czy zamknięcie kawiarni spowodowane kolejnymi lockdownami oraz praca w domu wielu ludzi spowodowała wzrosty sprzedaży kawy do domu?

Pandemia wymusiła konieczność pracy zdalnej, ale nie ma chyba takiej siły, która doprowadziłaby konsumentów do rezygnacji z kawy. Z tęsknoty za biurowymi ekspresami i kawiarniami, Polacy stali się home baristami - podczas lockdownu znacząco wzrosła sprzedaż nie tylko ziaren jakości speciality, ale również akcesoriów do parzenia kawy. W 2020 roku odnotowaliśmy rekordowe wzrosty w sprzedaży kawiarek (wzrost o ponad 180 proc. rok do roku) czy spieniaczy do mleka (wzrost o blisko 600 proc.). Dużą popularnością cieszyły się też ekspresy oraz akcesoria do alternatywnych metod parzenia. Jako Coffeedesk staraliśmy się nie tylko dostarczyć naszym klientom kawę i sprzęt do jej parzenia, ale przede wszystkim dzieliliśmy się wiedzą na ten temat. Na naszym kanale na Youtubie prowadziliśmy live’y oraz publikowaliśmy film instruktażowe jak właściwie parzyć kawę różnymi metodami w domu, by uzyskać efekt jak z kawiarni.

Jak ponad rok w pandemii przeżyły palarnie kawy? Jaki to był dla nich rok?

Ostatni rok był wyzwaniem dla całej branży kawowej. Palarnie również zostały zmuszone do przemodelowania swojego biznesu i przestawienia się z obsługi sektora HoReCa na sprzedaż do klientów bezpośrednich, finalnych konsumentów. Jednak oceniając tę sytuację przez pryzmat czasu, śmiało możemy stwierdzić, że zarówno my jak i nasi kawowi partnerzy, wyszliśmy z niej silniejsi. Chwilę po wybuchu pandemii wspólnie przeszliśmy do realizowania projektów wspierających lokalny, polski rynek speciality takich jak chociażby akcja #Pijelokalne, wspierająca polskie palarnie, ale również i szpitale walczące z koronawirusem. Promocja rodzimych brandów kawowych przy użyciu zasięgów Coffeedesk oraz ogrom pracy palarni, pozwoliły nam jeszcze bardziej zacieśnić relacje.

Czy coraz więcej Polaków przekonuje się do niszowych marek kaw i rezygnuje z marek komercyjnych, które są dostępne w większości sklepów?

W Coffeedesk wierzymy, że możemy naszą pozycję na rynku wykorzystać również w celach edukacyjnych. Pokazujemy, jak ważna jest jakość ziaren i czym charakteryzuje się kawa speciality, czyli taka, która została oceniona na ponad 80 punktów na 100 przez Q gradera. Konsumenci są coraz bardziej świadomi, że wybierając kawę wyższej jakości, otrzymują produkt o znanym pochodzeniu, pozyskiwany w etyczny sposób od początku, od momentu zerwania wiśni kawowca. Na wzrost popularności kawy speciality mają wpływ pozytywne globalne trendy jak choćby rozsmakowanie się w slow food. W Coffeedesk pracujemy nad kawowym przebudzeniem coraz większej liczby konsumentów. Widzimy, że nasze wysiłki przynoszą rezultaty również dzięki współpracy z największymi sieciami detalicznymi. To sprawia, że kawa speciality i akcesoria do jej parzenia coraz częściej pojawiają się w zasięgu i świadomości dotychczasowych konsumentów kawy komercyjnej.

Od 15 maja kawiarnie mogą przyjmować gości na ogródkach, a od 29 maja w swoich wnętrzach. Jak twoim zdaniem będzie wyglądać powrót kawiarni dla ponownego działania po lockdownach?

Moim zdaniem to będzie wreszcie czas na złapanie oddechu dla segmentu HoReCa. Choć podczas pandemii konsumpcja kawy w dużej mierze przeniosła się do domowego zacisza, to mam wrażenie, że najbardziej tęsknimy za czymś więcej niż tylko napojem. Za spotkaniem z przyjaciółmi przy stoliku, niespiesznym wypiciem ulubionej kawy w porcelanowej filiżance, swobodną rozmową z ulubionym baristą. Myślę, że na otwarcie gastronomii równie mocno czeka cała branża, jak i stęsknieni za normalnością klienci. Całemu segmentowi HoReCa życzę, by to nowe otwarcie było finalnym powrotem do kawiarni, jakich znamy - wypełnionych gwarem i śmiechem gości.

Dziękuję za rozmowę.