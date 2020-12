Coffeedesk zadowolony z wyników trzeciego kwartału 2020 roku

Pomimo pandemii trzeci kwartał 2020 roku okazał się rekordowym dla All Good SA, właściciela marki Coffeedesk, kawowego omnichannelu z Kołobrzegu. Zarówno przychody, jak i liczba klientów detalicznych wzrosły o niemal 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka opublikowała raport podsumowujący trzeci kwartał mijającego roku.

Autor: horecatrends.pl Data: 18 grudnia 2020 10:51

- Trzeci kwartał 2020 to wyjątkowy okres tego roku. Były to jedyne miesiące od momentu ogłoszenia pandemii, w których życie społeczne oraz handel mogły funkcjonować w miarę stabilnie. Dla nas był to rekordowy kwartał. Liczba zamówień i klientów detalicznych wzrosła o połowę w porównaniu do Q3 2019. Eksport w kategorii brandów strategicznych także zanotował ponad 50% wzrostu przychodu - mówi Łukasz Wichłacz CEO i współwłaściciel Coffeedesk.

W raporcie przygotowanym na potrzeby inwestorów spółki, pozyskanych w ramach akcji crowdfundingowej, All Good SA informuje o ponad 19 milionach złotych przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2020 oraz o zysku na działalności operacyjnej na poziomie ponad 730 tys. złotych. EBIDTA firmy wyniosła ponad 850 tys. zł.

Pomiędzy lipcem a wrześniem wzrosły również przychody butikowej sieci kawiarni, należącej do spółki - w porównaniu do trzeciego kwartału 2019, przychody ze sprzedaży w showroomach wzrosły o blisko 30 proc. Łukasz Wichłacz tłumaczy to zjawisko w oparciu o badania przeprowadzone przez Allegra World Coffee Portal

- Według sondaży przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii tuż po złagodzeniu restrykcji, 55% respondentów wybrało ulubioną kawiarnię jako swoją pierwszą destynację. To druga najpopularniejsza odpowiedź - kawiarnie nieznacznie wyprzedziła tylko wizyta u rodziny i przyjaciół! W naszych showroomach na własne oczy przekonaliśmy się, jak silna była tęsknota za chwilą spędzoną z kawą - dodaje CEO Coffeedesk.